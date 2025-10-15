Lambretta Elettra - xe máy điện phong cách tương lai

Elettra là mẫu concept chạy điện lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, thiết kế tối giản, tay phanh dạng ẩn, tầm hoạt động 127 km sau mỗi lần sạc.

Lambretta trình làng Elettra lần đầu tại triển lãm EICMA (Italy) vào 2023. Trong sự kiện công bố hoạt động kinh doanh của thương hiệu này tại Việt Nam hồi giữa tháng 10, Lambretta Elettra cũng xuất hiện.

Elettra có chiều dài cơ sở khoảng 1.380 mm, trọng lượng 134 kg. Kích thước này tương đương với chiếc Vespa GTV.

Mẫu concept hai bánh thuần điện có thiết kế tối giản ở mọi chi tiết. Phần thân được kéo dài như một chiếc ống, đan xen là các mảng khối vuông vức. Thiết kế tổng thể của Elettra gợi nhớ dòng xe biểu tượng LD nổi danh của Lambretta trong khoảng thập niên 50 thế kỷ trước.

Bên cạnh kiểu dáng hoài cổ, Lambretta Elettra mang nhiều chỉ dấu hiện đại như đèn pha lục giác với viền phát sáng, chìa khóa thông minh. Khe hút gió phía trên chắn bùn, một điểm nhận diện quen thuộc của xe Lambretta, được thay bằng đèn định vị.

Elettra thiết kế tay phanh dạng ẩn và chỉ mở ra khi người lái khởi động xe. Ngoài cùng tay lái là ốp nhựa có thể phát sáng trong đêm.

Giống như những mẫu Lambretta hiện thời, Elettra cũng dùng giảm xóc tay đòn kép phía trước. Nhưng ở phía sau, thay vì giảm xóc đôi, hãng trang bị kiểu giảm xóc đơn đặt trên động cơ và liên kết với gắp sau. Vành bánh xe kích thước 12 inch.

Hãng Italy thiết kế phần thân sau có thể mở lên thông qua một thiết bị điều khiển từ xa. Từ kết cấu này, người dùng có thể tiếp cận khoang chứa pin.

Lambretta Elettra concept trang bị môtơ công suất 15 mã lực, kết hợp với gói pin lithium-ion 4,6 kWh. Phạm vi hoạt động 127 km ở chế độ Eco (hai chế độ khác là Ride và Sport). So với những mẫu xe máy điện thương mại hiện hành như Dat Bike Quantum, VinFast Evo Grand có tầm hoạt động đều trên 260 km, thông số của Elettra khá hạn chế.

Thời gian sạc đầy pin của Elettra khoảng 5 giờ 30 phút với nguồn điện 220 V tại nhà và giảm xuống 35 phút khi sạc nhanh nơi công cộng, từ 0 lên 80%. Tốc độ tối đa 110 km/h.

Elettra là mẫu concept thể hiện tầm nhìn của hãng xe châu Âu về một sản phẩm thuần điện trong tương lai. Hiện Lambretta chưa nói rõ khi nào thương mại hóa mẫu xe này.

Do chiến lược toàn cầu chưa tập trung vào xe điện, các mẫu xe phân phối tại Việt Nam của Lambretta thời gian tới vẫn là xe xăng. Trong 2026, hãng dự kiến đưa về dòng J-Series với thiết kế cổ điển và giá dễ tiếp cận hơn những mẫu X-Series và G-Series mới ra mắt Việt Nam. Các sản phẩm của Lambretta hiện nhập khẩu từ nhà máy ở Thái Lan, giá 95,2-169,2 triệu đồng.

