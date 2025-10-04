Lamborghini Urus nguy cơ bung ca-pô khi đang chạy

Ngàm cố định thiết kế không đúng tiêu chuẩn, khiến nắp ca-pô có thể bật lên ngoài ý muốn khi Lamborghini Urus chạy ở tốc độ trên 150 km/h.

S&S Automotive, nhà phân phối thương hiệu siêu xe Lamborghini đang tiến hành triệu hồi 24 chiếc Urus gặp lỗi thiết kế nắp ca-pô. Những mẫu này được sản xuất tại nhà máy ở Italy trong thời gian 11/2022-1/2024.

Nguyên nhân triệu hồi loạt xe Lamborghini Urus do các đinh tán cố định ngàm giữ khóa nắp ca-pô không được thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. Khi xe vận hành ở tốc độ cao, từ 150 km/h trở lên, lỗi thiết kế có thể tạo ra khe hở giữa ca-pô và cản trước. Tình trạng này gia tăng theo thời gian, dẫn tới nguy cơ ca-pô bật lên, che khuất tầm nhìn của tài xế.

Một mẫu Urus trưng bày tại Hà Nội hồi 2022. Ảnh: Minh Quân

Hãng chưa ghi nhận sự cố nào liên quan đến lỗi nêu trên. Triệu hồi như một biện pháp phòng ngừa. Đại lý duy nhất của Lamborghini tại TP HCM tiếp nhận và khắc phục lỗi miễn phí cho khách. Thời gian sửa chữa mỗi xe khoảng 1,4 giờ.

Lamborghini hiện có một showroom đặt tại phường Sài Gòn. Trong khi xưởng dịch vụ ở phường Bảy Hiền, TP HCM.

Urus là mẫu siêu SUV có giá bán từ 13,1 tỷ đồng. Xe trang bị động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4 lít, công suất 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Hộp số tự động ZF 8 cấp.

Lamborghini Urus tăng tốc 0-100 km/h trong 3,6 giây, 0-200 km/h trong 12,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h. Xe dẫn động 4 bánh toàn thời gian cùng cơ cấu đánh lái bánh sau.

Đối thủ của Urus là Ferrari Purosangue. Tuy nhiên, Purosangue có giá bán đắt hơn nhiều, từ 39 tỷ đồng.

Phạm Trung