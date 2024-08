Lamborghini Temerario - siêu xe hybrid kế nhiệm Huracan

Mẫu xe mới sử dụng động cơ hybrid V8 tăng áp kép thay thế loại V10 hút khí tự nhiên trứ danh, công suất 900 mã lực.

Lamborghini Huracan ra mắt lần đầu vào năm 2013 với ngôn ngữ thiết kế phát triển từ Gallardo. Sau 11 năm, Huracan bị khai tử và thay thế bằng Temerario, một mẫu xe thiết kế mới và động cơ mới. Temerario trong tiếng Italy có nghĩa là "liều lĩnh", đây cũng là mẫu xe thứ ba trong dải sản phẩm điện khí hóa hiệu suất cao, trước đó là Revuelto và Urus SE.

Với mục tiêu giảm lượng khí thải trong khi tăng công suất và hướng tới điện khí hóa trong mọi sản phẩm, Lamborghini quyết định loại bỏ động cơ 5,2 lít V10 hút khí tự nhiên, thay bằng động cơ 4 lít V8 tăng áp kép, cấu hình tăng áp hình chữ V lấy từ chiếc SC63 Le Mans Hypercar, công suất 789 mã lực và mô-men xoắn 730 Nm tại vòng tua 9.000-9.750 vòng/phút.

Ba mô-tơ điện trong đó một môtơ nằm giữa động cơ V8 và hộp số ly hợp kép 8 cấp hoạt động như bộ khởi động, hai môtơ khác nằm ở trục trước, tạo ra hệ dẫn động 4 bánh với tổng công suất 907 mã lực.

Temerario có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây, nhanh hơn 0,2 giây so với người tiền nhiệm. Tốc độ tối đa 325 km/h. Ngoài ra, xe sử dụng phanh gốm carbon với hệ thống làm mát tối ưu khí động học, cùm phanh trước 10 piston và 4 piston phía sau với đĩa phanh trước/sau có đường kính 410 mm/390 mm. Bộ lốp All Season do Bridgestone phát triển riêng.

Hãng cho biết động cơ có giới hạn vòng tua 10.000 vòng phút, trở thành một trong những động cơ có vòng tua cao nhất thế giới. Hơn nữa động cơ có thể lên tới 11.000 vòng/phút mà vẫn an toàn bởi đường kính xi-lanh là 90 mm, hành trình piston là 78,5 mm, hộp trục khuỷu làm bằng nhôm đúc giống trên xe đua, thanh truyền làm bằng titan và các van phủ lớp kim cương giống carbon.

Lamborghini hứa hẹn động cơ V8 mới có trải nghiệm âm thanh thú vị hơn hầu hết các động cơ tăng áp khác. Thậm chí động cơ còn được thiết kế để truyền rung động đến thân xe và ghế để tăng trải nghiệm cảm giác.

Cung cấp năng lượng cho môtơ điện là khối pin 3,8 kWh. Hãng chưa tiết lộ phạm vi hoạt động. Xe mất khoảng 30 phút để sạc với dòng 7 kW, đồng thời có thể sạc thông qua phanh tái tạo.

Được thiết kế dựa trên khung gầm nhôm hoàn toàn mới, có độ cứng hơn 20% so với Huracan, trọng lượng khô của xe là 1.690 kg, nặng hơn Huracan Evo 268 kg và Ferrari 296 GTB 220 kg.

Chiều dài xe 4.706 mm, rộng 1.996 mm, cao 1.201 mm và trục cơ sở 2.658 mm. So với Huracan, Temerario dài hơn 247 mm, rộng hơn 72 mm và cao hơn 36 mm. Điều này giúp không gian để chân rộng hơn và người điều khiển vẫn có thể đội mũ bảo hiểm khi tham gia các đường đua.

Các nhà thiết kế tại Sant’Agata đã kết hợp giữa kiểu dáng dữ dằn của những con bò tót và đường nét thanh lịch. Phần đầu xe thiết kế lại, hai đèn LED ban ngày hình chữ Y thay bằng hình lục giác và đặt riêng ở cản trước. Cụm đèn pha LED nằm sâu trong các hốc hút gió cùng các đường gờ nổi cắt xẻ nắp ca-pô tạo nên vẻ ngoài thể thao.

Ở phía đuôi xe trang bị một cánh gió cố định nằm trên đèn hậu hình lục giác, các điểm sáng bên trong đèn hậu có hình Ypsilon quen thuộc. Ống xả hình lục giác đặt cao hơn, nhằm tách luồng khí đi qua thân xe và thoát ra bên dưới thông qua bộ khuếch tán gió cỡ lớn ở cản sau.

Nội thất áp dụng thiết kế "Cảm giác như một phi công" với công tắc Start/Stop màu đỏ được giữ lại. Chất liệu chính tạo nên gồm sợi carbon, da thật, và giả da. Vô-lăng ba chấu đáy phẳng tích hợp nhiều nút vật lý điều chỉnh nhanh. Xe trang bị ba màn hình gồm màn hình đa thông tin sau vô-lăng 12,3 inch, màn hình giải trí trung tâm 8,4 inch và màn hình cho ghế phụ 9,1 inch. Đồ họa được thay đổi theo từng chế độ lái.

Ghế thể thao chỉnh điện 18 hướng, tích hợp sưởi và làm mát là tiêu chuẩn. Khách hàng có thể tùy chọn ghế đua với khung bằng sợi carbon cho cảm giác ôm người khi di chuyển ở tốc độ cao, cùng với hệ thống âm thanh Sonus Faber.

Ngoài ra bộ phận cá nhân hóa cho phép khách hàng tùy chọn 4 mẫu đường chỉ khâu ghế khác nhau, màu sắc không giới hạn. Đối với ngoại thất, có hơn 400 màu sắc và lớp sơn đặc biệt. La-zăng 20 inch phía trước và 21 inch phía sau, với các thiết kế la-zăng khác nhau.

Hiện hãng không công bố giá của Temerario, xe hiện đang trưng bày tại sự kiện tuần lễ xe hơi Monterey 2024, dự kiến bàn giao tới những khách hàng đầu tiên vào đầu năm 2025.

Minh Quân (theo Carbuzz)