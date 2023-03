Lamborghini Revuelto - siêu phẩm V12 PHEV 1.001 mã lực

Mẫu xe kế nhiệm Aventador mang thiết kế mới, trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên tích hợp công nghệ hybrid đầu tiên trên thế giới.

Thương hiệu siêu xe Italy đặt tên Revuelto theo tên của một con bò tót chiến đấu tại Barcelona, Tây Ban Nha vào tháng 8/1880, một cách đặt tên truyền thống của hãng. Revuelto, với tên mã LB744, cũng là siêu xe thứ 6 trang bị động cơ V12 mới của Lamborghini. Phát triển dựa trên Aventador, siêu xe mới ra đời nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập thương hiệu Italy.

Siêu phẩm Revuelto với động cơ V12 PHEV công suất 1.001 mã lực. Ảnh: Lamborghini

Revuelto - siêu xe V12 đầu tiên của Lamborghini được điện khí hóa, đặc biệt là plug-in hybrid (PHEV, hay hybrid sạc điện). Trước đó thương hiệu này có chiếc hybrid (HEV) là Sian, sản xuất giới hạn 63 chiếc.

Siêu xe trang bị động cơ xăng 6.5 V12 hút khí tự nhiên, công suất 825 mã lực tại 9.250 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 725 Nm tại 6.750 vòng/phút. Có tên mã L545, động cơ xăng mới này giới hạn vòng tua máy ở 9.500 vòng/phút, thay thế cho động cơ L539 trên Aventador. Động cơ mới nặng 218 kg, nhẹ hơn 17 kg so với động cơ V12 của Aventador. Động cơ của Revuelto xoay ngược lại 180 độ so với động cơ Aventador vì hộp số nằm ngang và ở phía sau động cơ để nhường chỗ cho pin.

Lamborghini bổ sung 3 môtơ điện cho Revuelto, trong đó một môtơ điện 150 mã lực và 150 Nm ở trục sau. Hai môtơ điện còn lại gắn trên trục trước, mỗi môtơ tạo ra công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Nuôi môtơ điện là gói pin 3,8 kWh. Pin có thể sạc lại với công suất tối đa 7 kW và đạt mức sạc đầy từ trạng thái hết điện trong 30 phút. Ngoài ra, pin cũng có thể sạc lại nhờ công nghệ tái tạo năng lượng phanh, hoặc trực tiếp từ động cơ đốt trong V12 chỉ trong 6 phút, theo Lamborghini.

Tất cả kết hợp lại tạo ra công suất 1.001 mã lực. Sức mạnh truyền đến 4 bánh thông qua hộp số ly hợp kép 8 cấp thế hệ mới. Siêu xe có 3 chế độ lái, gồm Recharge, Hybrid và Performance theo cách sử dụng động cơ, và có tổng cộng 12 thiết lập chế độ khác nhau, từ kiểu tĩnh lặng khi chỉ dùng động cơ điện, hay âm thanh đầy uy lực của động cơ V12 đặc trưng.

Chế độ Citta (City) hoàn toàn bằng điện, chế độ Strada cho phép động cơ V12 luôn hoạt động và sạc pin liên tục, công suất giới hạn tối đa 886 mã lực. Trong khi chế độ Sport nâng công suất giới hạn lên 907 mã lực, với động cơ V12 luôn bận rộn.

Hiệu suất cao nhất khi kích hoạt chế độ Corsa với công suất tối đa 1.001 mã lực. Nhờ đó, siêu xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 349 km/h.

Lamborghini cho biết, khung gầm của Revuelto nhẹ hơn 10% so với Aventador, nhờ sử dụng sợi carbon kết hợp vật liệu composite. Độ cứng xoắn tăng lên 25% so với Aventador. Tính năng khí động học chủ động của Revuelto tăng hiệu suất 61% và lực ép 66% so với Aventador Ultimae.

Siêu phẩm sử dụng bộ lốp hiệu suất cao Bridgestone Potenza Sport phát triển riêng cho Revuelto, kèm tùy chọn vành 21 hoặc 22 inch. Kìm hãm sức mạnh đến từ hệ thống phanh gốm-carbon với kẹp phanh liền khối 10 piston ở bánh trước và 4 piston cho bánh sau.

Revuelto cũng là mẫu siêu xe đầu tiên của Lamborghini trang bị hệ thống hỗ trợ lái ADAS, với các tính năng như cảnh báo chệch làn chủ động, hỗ trợ chuyển làn, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng.

Ngoại thất của xe là sự pha trộn giữa cũ và mới, gồm cửa cắt kéo theo chiều dọc từ thời Countach, phần đuôi cơ bắp của Murcielago, đèn ban ngày LED hình chữ Y từ Sian FKP 37 - những yếu tố thiết kế đặc trưng trong ngôn ngữ thiết kế của Lamborghini.

Hệ thống thông tin giải trí trang bị 3 màn hình, cụm động hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 8,4 inch và màn 9,1 inch trên táp-lô. Xe hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh qua ứng dụng Lamborghini Unica, cho phép theo dõi mức nhiên liệu, tình trạng pin, phạm vi hoạt động và vị trí xe.

Vật liệu nội thất sử dụng làm từ sợi Dinamica, kết hợp da, tùy chọn trang trí với 70 màu. Hãng sẽ có nhiều tùy chọn cá nhân hóa dành cho Revuelto, đầu tiên là 400 màu ngoại thất, cùng hàng loạt bảng màu, chất liệu trong khoang nội thất đến hình dáng la-zăng và các chi tiết đặt biệt. Vì vậy, không có khả năng tồn tại hai chiếc Revuelto giống hệt nhau.

Theo kế hoạch, Lamborghini Revuelto sẽ ra mắt tại Mỹ vào cuối năm 2024. Hiện hãng xe Italy chưa công bố giá chính thức, nhưng giới thạo xe dự đoán Revuelto sẽ khoảng 600.000-650.000 USD, cao hơn 30% so với Ultimae.

Minh Vũ - Minh Quân (theo Car and Driver)