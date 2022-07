Lamborghini Huracan Sterrato - siêu xe off-road lộ diện

Mẫu Huracan cuối cùng trình làng với loạt tính năng có thể đi off-road nhẹ, vẫn sử dụng động cơ 5.2 V10 danh tiếng.

Trong video có tựa đề "Beyond the Concrete", Lamborghini tiết lộ biến thể Huracan cuối cùng, Sterrato. Mẫu xe được giới thiệu vào năm 2019 dưới dạng concept, tuy nhiên bị lãng quên bởi loạt xe mới khác. Sterrato trong tiếng Italy có nghĩa là "đường đất", do đó mẫu xe được cải tiến với thiên hướng đi đường off-road.

So với mẫu concept, Sterrato thực tế không khác nhiều. Các chi tiết như vòm chắn bùn không sơn, líp sườn, giá nóc, đèn LED trợ sáng ở cản trước, bộ khuếch tán gió mới và cửa hút gió lớn nằm trên nắp động cơ, tuy nhiên đèn LED gắn trên nóc không còn.

Siêu xe địa hình lộ diện và có thể chính thức ra mắt trong vài tháng tới. Ảnh: Lamborghini

Xe trang bị la-zăng hợp kim 20 inch cùng lốp chuyên off-road. Hệ thống treo được tinh chỉnh mang lại khoảng sáng gầm cao hơn. Hãng không tiết lộ chi tiết về thông số, nhưng dự kiến sẽ cao hơn mức 175 mm của chiếc Huracan tiêu chuẩn (khi đã nâng gầm tối đa, ở điều kiện bình thường là 135 mm).

Màu sắc được Lamborghini đề cập là "dũng cảm, chân thực, bất ngờ". Đoạn video cũng cho thấy gầm xe được bảo vệ tốt hơn để có thể dễ dàng xử lý trên đường địa hình gồ ghề. Tuy nhiên, không có nhiều kỳ vọng về một chiếc siêu xe có thể "băng rừng, lội suối", nhưng Sterrato hướng tới việc off-road nhẹ.

Về sức mạnh, nhiều khả năng xe vẫn sử dụng động cơ 5,2 lít V10 hút khí tự nhiên nổi tiếng của Huracan, hệ thống dẫn động AWD là tiêu chuẩn để off-road. Thông số cụ thể và giá bán được hãng xe Italy giữ kín và tiết lộ trong vài tháng tới.

Huracan Sterrato có thể là phiên bản cuối cùng của Huracan. Ảnh: Lamborghini

Sterrato dự kiến là mẫu Huracan cuối cùng kể từ khi ra mắt vào năm 2014, sau đó hãng tập trung vào mẫu xe kế nhiệm trang bị động cơ plug-in hybrid sẽ ra mắt vào năm 2024.

Lamborghini không phải là hãng đầu tiên sản xuất siêu xe cho đường địa hình. Ariel là hãng tiên phong với chiếc Nomad, sau đó là Morgan. Porsche cũng không ngoại lệ và hãng cũng đang phát triển một chiếc 911 Safari hoàn toàn mới.

Minh Quân (theo Carscoops)