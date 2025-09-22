Lâm Y Thần: 'Tôi chưa từng cãi nhau với chồng'

Lâm Y Thần, diễn viên Đài đóng "Anh hùng xạ điêu", cho biết vợ chồng không cãi nhau trong 11 năm chung sống.

Người đẹp 43 tuổi nói đời sống hôn nhân, gia đình, trên Next Apple cuối tuần qua. Ở bên bạn đời lâu, cô hiểu bản thân may mắn vì gặp được người phù hợp. Y Thần và chồng - doanh nhân Lâm Vu Siêu - bình đẳng, nhiều chuyện để trao đổi với nhau, dễ chia sẻ cảm xúc, vì thế không gặp tình huống trách móc vì không hiểu nhau.

Diễn viên Lâm Y Thần. Ảnh: UDN

Lâm Y Thần tiết lộ cô và Lâm Vu Siêu tính cách khác nhau nhưng có những sở thích chung, quan điểm sống tương đồng. Vì vậy, khác biệt tính cách trở thành sự bù đắp cho nhau. Vợ chồng thi thoảng giận dỗi song không cãi vã, không để xảy ra "chiến tranh lạnh". Theo diễn viên, việc im lặng, không trao đổi khi mâu thuẫn là hình thức giày vò bản thân và bạn đời, bất lợi cho tinh thần lẫn cơ thể. Khi giận, cả hai đợi cảm xúc bình tĩnh trở lại, nói chuyện với nhau để hóa giải vấn đề.

Lâm Y Thần không coi trọng việc ai mở lời trước, quan trọng là sớm bình ổn tâm lý để trao đổi, không để cơn giận, sự im lặng kéo dài lâu.

Y Thần tại sự kiện đầu tháng 9. Ảnh: Douyin

Diễn viên sinh con trai thứ hai hồi tháng 6, trở lại một số công việc ở làng giải trí sau ba tháng. Cô tiết lộ con gái đầu lòng "ra dáng chị gái" khi biết chiều chuộng, nâng niu em, muốn giúp mẹ chăm em nhưng chưa làm được vì mới 4 tuổi.

Lâm Y Thần chăm con mệt, cảm thấy làm mẹ khó hơn làm diễn viên. Một người bạn hỏi Y Thần có ý định sinh con thứ ba không, cô nói: "Mình cần thích nghi rằng mình có hai con đã, bây giờ mình còn chưa thích nghi được điều đó".

Lâm Y Thần trong "Anh hùng xạ điêu" Lâm Y Thần trong "Anh hùng xạ điêu". Video: Bilibili

Hiện, Lâm Y Thần quảng bá phim Thất minh mà cô làm nhà sản xuất, đóng chính, tác phẩm ghi hình trước khi cô sinh con. Gia nhập làng giải trí 25 năm, người đẹp nổi tiếng với các phim Thơ ngây, Anh hùng xạ điêu (2008), Hợp đồng tình yêu, Nàng Juliet phương Đông, Lan Lăng Vương, Tiểu nữ Hoa Bất Khí.

Như Anh (theo Next Apple)