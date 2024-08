Lâm Vỹ Dạ bật mí cách chiên đồ ăn ngon, giòn

Nữ diễn viên để dầu sôi mới cho thực phẩm vào, chiên hai lần và lựa chọn loại dầu ăn có độ chịu nhiệt cao để có được món chiên ngon giòn.

Lâm Vỹ Dạ được khán giả biết đến là diễn viên "đa zi năng" khi có thể diễn hài, chính kịch, đóng phim điện ảnh, dẫn chương trình... Trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên 8x gây ấn tượng với khán giả bởi lối diễn tự nhiên, hài hước. Hiện cô là khách mời thường xuyên tại các chương trình truyền hình, game show; một trong những nghệ sĩ đắt show quảng cáo.

Bận rộn với công việc, song Lâm Vỹ Dạ luôn ưu tiên vun vén gia đình. Nữ diễn viên từng chia sẻ: "Dù bạn có là ai, làm công việc gì, bận bịu bao nhiêu đi chăng nữa, bạn vẫn là người mẹ, người vợ và gia đình cần cho bàn tay của bạn chăm sóc mỗi ngày". Trong cuộc sống hàng ngày, cô không quên chăm chút ông xã Hứa Minh Đạt cùng hai con Bánh Mỳ và Xá Xị từ miếng ăn đến giấc ngủ.

Lâm Vỹ Dạ lựa chọn kỹ lưỡng loại dầu ăn khi thực hiện các món chiên giòn. Ảnh: Phương Trang

Bất cứ khi nào rảnh rỗi, nữ diễn viên lại dành thời gian vào bếp nấu những món ăn ngon cho cả gia đình. Cô nhiều lần khoe tài nấu nướng và sự đảm đang với các món ăn ngon như bánh canh ghẹ, cá kho măng, bún cá chấm, thịt bò kho... Ngoài những món ăn quen thuộc của các vùng miền, đôi lúc, người đẹp cũng thay đổi thực đơn để chiều theo khẩu vị của hai con trai như: mỳ Ý sốt bò bằm hay các món chiên rán.

Nữ nghệ sĩ cho biết việc nấu ăn không phải lúc nào cũng đơn giản. "Chẳng hạn với món chiên rán, tưởng dễ nhưng đáp ứng đúng yêu cầu của hai con trai phải giòn rụm thì không đơn giản chút nào nếu không có cách", cô nói.

Dầu ăn cao cấp Meizan Gold thích hợp với các món chiên, xào... hay trộn salad. Ảnh: Phương Trang

Để đảm bảo đồ rán được chiên giòn rụm nhưng vẫn giữ được hương vị tự nhiên, đem lại cảm giác ngon miệng, Lâm Vỹ Dạ phải dành thời gian nghiên cứu, học hỏi công thức nấu ăn đa dạng. Theo cô, điều đầu tiên là dầu ăn luôn phải sôi trước khi cho thực phẩm vào. Sau đó, người làm cần chiên hai lần lửa. Lần thứ nhất chiên cho món ăn gần chín, sau đó vớt ra. Khi món ăn đã nguội một chút, cho vào chiên lại để chín hẳn nhằm giúp giòn lâu hơn.

Và để các món chiên ngon, việc chọn loại dầu ăn chất lượng mà không làm mất hương vị đặc trưng của thực phẩm cũng như nâng cao giá trị cho các món ăn là rất quan trọng. Nữ diễn viên tin chọn dầu ăn cao cấp Meizan Gold - Tuyệt phẩm chiên rán ở nhiệt độ cao, kết hợp 3 loại dầu gồm hướng dương, đậu nành và olein.

Lâm Vỹ Dạ cùng các danh hài xuất hiện trong tiểu phẩm mới của nhãn hiệu dầu ăn Meizan Gold. Ảnh: Phương Trang

Các thành phần trong dầu ăn Meizan Gold còn giàu các dưỡng chất tự nhiên tốt cho sức khỏe. Trong đó, dầu hướng dương giàu vitamin E, hỗ trợ chống oxy hóa hiệu quả; dầu đậu nành giàu Omega 3-6-9, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh tim mạch và dầu olein cao cấp với khả năng chịu nhiệt cao, giúp các món chiên giòn, ngon.

"Tôi luôn phải tìm hiểu kỹ các sản phẩm tốt, an toàn và mang lại nhiều lợi ích sức khỏe cho người thân. Do đó, tôi chỉ tin tưởng lựa chọn sử dụng dầu ăn Meizan Gold mỗi khi thực hiện các món xào, chiên giòn để hai con trai có những món ăn ngon đến khó cưỡng mà vẫn an toàn cho sức khỏe", nữ diễn viên cho biết.

Gần đây, Lâm Vỹ Dạ xuất hiện trong tiểu phẩm quảng cáo cho nhãn hiệu dầu ăn ưa thích cùng dàn danh hài Tiến Luật, Việt Hương và Trung Ruồi. Nội dung hài hước thu hút khán giả.

Như Ý