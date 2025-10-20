Làm việc sau 14 ngày sinh mổ nhưng chồng không nghĩ cho tôi

Chồng vẫn giữ nếp sống cũ, ung dung xem điện thoại và chờ nhắc việc; tôi còn đau vết mổ anh cũng không bận tâm.

Chúng tôi quen và cưới cũng được gần 10 năm. Mọi thứ trước giờ vẫn ổn. Lúc quen nhau, anh là một người chu đáo biết quan tâm nhưng dần về sau tính cách càng khác hẳn, trở nên vô tư hơn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là cuộc sống thoải mái hơn nên con người ít áp lực hơn mới như vậy. Công việc của chồng tôi thường xuyên tăng ca nên ngày làm từ sáng đến 21-22h đêm mới về, chủ nhật cũng phải làm.

Tôi làm giờ hành chính, mức thu nhập cao hơn hoặc bằng chồng, dù vậy thời gian làm việc ít hơn nên chiều về việc nhà và cơm nước tôi lo hết. Có lẽ thế nên dần dần tôi cảm giác chồng ỷ lại và không chủ động làm những việc đó khi rảnh nữa. Việc nhà anh toàn chờ nhắc vài lần, nhắc xong cũng không làm liền mà phải 5-10 phút sau mới bỏ điện thoại xuống làm, trước kia không như vậy. Lúc đầu tôi không để tâm nhiều. Đến khi tôi có bầu bé thứ hai, những việc đó lại là vấn đề. Nhiều lúc bực bội, tôi tự đi làm luôn cho xong.

Đỉnh điểm là sau khi sinh xong, vì gia đình hai bên không phụ giúp được nên vợ chồng tự trông nhau. Thu nhập tôi ổn hơn và thời gian làm cũng ít hơn nên chồng nghỉ việc về phụ chăm con, làm việc nhà, để tôi làm online duy trì thu nhập từ lúc vừa sinh mổ được 14 ngày. Nếu lúc đó tôi nghỉ và chồng đi làm thì anh phải làm từ sáng đến tối khuya liên tục, không đủ chi phí cho 4 người và vẫn phải thuê người để đưa đón bé lớn đi học. Tôi nghĩ phương án mình đưa ra là thích hợp, mọi người có nhiều thời gian chăm sóc nhau nhưng vẫn đủ tiền sinh hoạt.

Tuy nhiên mọi việc không như tôi nghĩ. Bé nhỏ sinh non, chậm tăng trưởng nên việc chăm sóc vất vả hơn, chồng sẽ phụ chơi với con, còn lại những việc khác tôi chăm. Việc nhà chồng cũng làm nhưng không chu đáo, bày ra nhiều hơn, tôi còn phải đi dọn lại. Tôi vừa làm việc công ty vừa trông con, tối còn phải cập nhật thêm kiến thức chăm con, mất ngủ sau mỗi lần con dậy. Chồng vẫn giữ nguyên cách sống cũ, ung dung ngồi xem điện thoại và chờ nhắc việc. Dù có góp ý và nói rõ là tôi còn đang đau vết mổ, đau lưng, đau đầu vì mất ngủ...., thế nhưng đâu cũng vào đấy, không cải thiện được. Mỗi lần như vậy, cảm xúc và tình cảm tôi dành cho anh trước kia càng lúc càng mất dần.

Giờ chồng muốn đi làm lại, không muốn ở nhà và nói không làm được những việc ở nhà theo ý tôi được. Tôi cũng đồng ý và xác định tự lo mọi việc ở nhà, sắp xếp công việc hiện tại. Điều tôi thấy thất vọng là tại sao ai cũng nói gia đình cần vun vén, nhưng toàn là phụ nữ phải vun vén, tự thay đổi cho phù hợp, còn đàn ông dù thế nào họ vẫn sống đúng theo cách sống trước giờ, dù cuộc sống có khác đi. Những lời giải thích của chồng bây giờ tôi chỉ nhìn thấy là sự bao biện và không còn hứng thú để tâm đến nữa.

Giờ mỗi ngày niềm vui của tôi là những lúc vui đùa với hai con. Sẽ có người nói chồng tôi cũng không làm gì sai trái và tôi chỉ làm quá mọi việc lên. Nhưng đối với tôi, sự vô tâm cũng có thể bào mòn tình cảm một cách âm thầm, chẳng qua là người ta không sợ mất nữa nên mới vô tâm. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi. Chân thành cảm ơn.

Hà Linh