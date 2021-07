Làm việc ở nhà do Covid-19 có được hưởng 100% lương?

Tôi là công nhân tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, được công ty cho ngừng việc ở nhà khi dịch bùng phát vào tháng 3/2021. (Hạnh Ngân)

Khi ở nhà, tôi vẫn làm một số công việc còn tồn đọng song công ty thông báo sẽ chỉ chi trả cho tôi 1/2 tháng lương, có đúng luật không?

Luật sư tư vấn

Theo khoản 3 điều 99 Bộ luật Lao động 2019, tiền lương ngừng việc trong trường hợp do dịch bệnh nguy hiểm được quy định như sau:

Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế thì hai bên thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Theo thông tin bạn cung cấp, do diễn biến phức tạp của Covid-19 trên địa bàn tỉnh, công ty cho bạn ngừng việc ở nhà theo chỉ thị giãn cách xã hội, vì vậy bạn và công ty có thể thỏa thuận về mức lương. Do không rõ bạn đã ngưng làm việc bao lâu nên tùy từng trường hợp, việc thỏa thuận mức lương là khác nhau.

Nếu bạn ngừng việc từ 14 ngày trở xuống, tiền lương thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Nếu ngừng việc trên 14 ngày, tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng phải đảm bảo rằng tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiền không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương tối thiểu vùng ở huyện Việt Yên theo quy định hiện nay là 3.430.000 đồng/tháng, theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 quy định mức lương tối thiểu vùng với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Bạn không nói rõ mức lương hiện tại và mức lương do ảnh hưởng Covid-19 là bao nhiêu nên bạn có thể đối chiếu các quy định dẫn chiếu bên trên để xét xem chủ sử dụng lao động có vi phạm quy định của pháp luật hay không.

Tuy nhiên, trong thời gian ngừng việc, bạn vẫn phải làm một số công việc còn tồn đọng và nếu vẫn hoàn thành tốt công việc được giao, bạn phải được nhận đủ tiền lương theo đúng thỏa thuận.

Vì theo nguyên tắc trả lương được quy định tại khoản 1 điều 94 Bộ luật Lao động 2019, doanh nghiệp phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Việc công ty không trả lương đầy đủ khi bạn vẫn làm việc đầy đủ là vi phạm quy định pháp luật.

Trong trường hợp chủ sử dụng vi phạm, bạn có thể gửi đơn khiếu nại đến Phòng lao động thương binh và xã hội để yêu cầu thực hiện hòa giải. Trường hợp hòa giải không thành, bạn có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân cấp quận (huyện) nơi công ty có trụ sở để được giải quyết.

Bên cạnh đó, với hành vi trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, chủ sử dụng lao động có thể bị xử phạt từ đến 75 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 1/3/2020. Trường hợp tổ chức (công ty) vi phạm thì bị xử phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Luật sư Phạm Thanh Bình

Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội