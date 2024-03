Làm việc dưới 'mắt quỷ Sauron' của Zuckerberg sẽ thế nào

CTO Meta Andrew Bosworth kể khi Mark Zuckerberg giao việc quan trọng, ông sẽ không bỏ sót một chi tiết nào, dù nhỏ đến đâu.

"Làm việc dưới 'con mắt Sauron' là một trong những trải nghiệm tốt đẹp bạn có thể hướng tới trong sự nghiệp của mình", Andrew Bosworth nói trên kênh Lenny's Podcast ngày 4/3.

Con mắt của Sauron (The Eye of Sauron) là con mắt rực lửa của nhân vật phản diện, luôn cố soi xét mọi ngóc ngách để tìm ra Nhẫn Chủ trong phim The Lord of the Rings. Biệt danh này được chính Mark Zuckerberg nhắc đến tháng 4/2022 khi cho biết việc dồn toàn bộ tâm trí vào một vấn đề khiến ông bị so sánh với chúa quỷ Sauron.

CTO Meta Andrew Bosworth. Ảnh: Meta

Theo Bosworth, ông chủ của Facebook không chỉ đưa ra vấn đề về chiến lược tổng thể, mà còn sẵn sàng "soi từng pixel" của dự án.

"Nếu nhân viên làm trong dự án quan trọng nhất, họ phải luôn có tinh thần bắt tay thực hiện. Hãy nắm bắt thứ mà bạn có thể nghiền nát, tiêu diệt, làm tốt nhất và phát triển từ đó", ông nói.

Bosworth cho biết trải nghiệm với "mắt quỷ Sauron" là vô giá, giúp nhân viên hiểu cảm giác "làm việc trong lửa". Ông khuyến khích những người mới bắt đầu sự nghiệp hãy thử sức càng nhiều càng tốt.

CTO Meta cho rằng nhân viên nên tôn trọng ông chủ thay vì chỉ trích. "Với tư cách là nhà điều hành, khi có một con đập khổng lồ ngăn nước lũ, bạn sẽ hết sức tôn trọng người đang chống đỡ con đập đó", ông ví von.

CEO Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters

Bosworth sinh ra ở California, theo học Đại học Harvard và gặp Zuckerberg khi làm trợ giảng trong một lớp học AI. Sau khi tốt nghiệp, ông làm cho Microsoft trước khi chuyển sang Facebook năm 2006. Ông là "cha đẻ" của tính năng News Feed. Tháng 1/2022, ông đảm nhiệm vị trí CTO Meta.

CEO Meta Mark Zuckerberg cũng từng nói mình có xu hướng dồn toàn bộ năng lượng vào một vấn đề duy nhất khi làm việc, tạo áp lực cho nhân viên trong công ty khi dự án của họ được ông chú ý. Tuy nhiên, ông thừa nhận điều này không phải lúc nào cũng cho kết quả tốt nhất.

Bảo Lâm