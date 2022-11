Lầm tưởng về sốt xuất huyết khiến bệnh nhân trở nặng

Hà NộiNhiều người quan niệm sốt xuất huyết phải có "chảy máu", nhưng không có dấu hiệu này thì bệnh vẫn diễn biến nặng, thậm chí tử vong.

Ngày 25/11, tại Hội nghị khoa học toàn quốc về Bệnh truyền nhiễm và HIV/AIDS, bác sĩ Phạm Văn Phúc, Phó trưởng Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nhận định việc gọi theo tên sốt xuất huyết có thể khiến người dân chủ quan trong chăm sóc và điều trị.

Theo đó, người bệnh cho rằng bệnh sốt xuất huyết phải gây chảy máu. Tuy nhiên, đây là quan niệm sai lầm, có trường hợp giảm tiểu cầu nặng, tử vong song không xuất huyết, bác sĩ Phúc thông tin.

Ngoài ra, một số người tự điều trị tại nhà vì cho rằng bệnh sốt xuất huyết có thể điều trị tương tự Covid-19 hay cúm, khi nặng mới vào viện, lúc đó nhân viên y tế rất vất vả trong điều trị. Trong khi những bệnh nhân đi khám sớm, được theo dõi sát diễn biến, tỷ lệ khỏi bệnh và hồi phục rất cao.

Từ tháng 5 đến nay, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ghi nhận 15 ca tử vong do sốt xuất huyết. Trong khi năm 2021, cơ sở y tế này không ghi nhận trường hợp tử vong nào do căn bệnh. Điểm chung của các trường hợp là tiểu cầu hạ quá sâu, sau đó tử vong do sốc. Những bệnh nhân này đều thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng không được chỉ định điều trị sớm.

"Người bệnh có dấu hiệu cảnh báo nhưng không được xử lý thỏa đáng; hoặc vào sốc nhưng không duy trì truyền dịch cao phân tử đủ, truyền dịch quá sớm hoặc không duy trì truyền dịch trên đường vận chuyển lên tuyến trên", đại diện bệnh viện cho biết.

Bên cạnh đó, một số người có bệnh nền cao huyết áp, song không khai thác được tiền sử bệnh, dẫn đến xử trí sai, gây nguy cơ tử vong. Ngoài ra, có tình trạng người bệnh bị xuất huyết trên nền cô đặc máu, rối loạn đông máu, nhiễm khuẩn trên nền sốt mà không được phát hiện và xử trí kịp thời.

So sánh với các năm trước, các chuyên gia y tế cho rằng tỷ lệ bệnh nhân sốt xuất huyết diễn biến nặng tăng lên, tình trạng nặng diễn ra sớm hơn. Diễn biến thông thường là bệnh nhân nặng lên từ ngày thứ ba, đến ngày 5-7 mới đi vào sốc, tiến trình xảy ra từ từ. Nhưng trong năm 2022, 50% bệnh nhân bị sốc từ ngày 3, 4, 5 của bệnh. Như vậy, nhiều bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết từ rất sớm. Từ đó, có hai vấn đề chính đặt ra để các nhà khoa học nghiên cứu chuyên sâu hơn trong thời gian tới: virus có thay đổi về độc lực hay không và bệnh nhân có bị thay đổi miễn dịch với virus Dengue hay không.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Chi Lê

Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, tuần 4-11/11 cả nước ghi nhận hơn 10.300 trường hợp mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong, giảm 0,8% so với tuần trước. Trong đó, hơn 8.300 ca bệnh nhập viện, giảm 0,6% so với tuần trước.

Tích lũy từ đầu năm đến nay cả nước ghi nhận hơn 300.000 ca mắc mới, 112 người tử vong; số mắc tăng 4,9 lần, số tử vong tăng 88 trường hợp so với cùng kỳ 2021.

Hiện số mắc mới tại miền Nam giảm, miền Bắc và miền Trung tiếp tục tăng. Trong đó, Hà Nội đang trong thời gian cao điểm dịch sốt xuất huyết. Từ cuối tháng 10, số ca mắc mới tại thủ đô thường xuyên duy trì trên 1.000 ca một tuần, 16 người tử vong. Số mắc tăng gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Chi Lê