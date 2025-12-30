Ca sĩ hàng đầu Singapore Lâm Tuấn Kiệt, 44 tuổi, công khai bạn gái Annalisa, 24 tuổi.

Trên trang cá nhân tối 29/12, Tuấn Kiệt đăng ảnh gia đình để chúc sinh nhật mẹ của ca sĩ. Bức hình còn có một cô gái, dấy lên nhiều đồn đoán.

Sau đó, quản lý của Lâm Tuấn Kiệt xác nhận cô gái và Lâm Tuấn Kiệt hẹn hò. "Hiện tại họ rất hạnh phúc, cảm ơn sự quan tâm của mọi người. Hai người chưa lên kế hoạch kết hôn", người quản lý nói trên Zaobao. Phía ca sĩ cũng phủ nhận tin đồn Annalisa mang thai.

Annalisa bên gia đình Lâm Tuấn Kiệt. Ảnh: Weibo

Lâm Tuấn Kiệt từng nhiều lần được trông thấy xuất hiện cùng Annalisa. Theo Next Apple, gia thế Annalisa hiển hách, gia đình có bất động sản tại các thành phố Tokyo, Seattle, New York.

Ca sĩ sinh ở Singapore, còn có nghệ danh JJ Lin, nổi tiếng làng nhạc Hoa ngữ với các ca khúc hút hàng trăm triệu view trên YouTube như Giang Nam, Cô ấy nói, Má lúm, Tào Tháo, Thắng thế giới nhưng mất em thì có nghĩa lý gì. 22 năm qua, anh tổ chức hơn 200 liveshow toàn thế giới.

Lâm Tuấn Kiệt và Annalisa. Ảnh: Vogue

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Lâm Tuấn Kiệt kinh doanh thương hiệu thời trang mà anh thành lập. Ca sĩ còn là tay đua xe chuyên nghiệp. Tuấn Kiệt có chuỗi 11 quán cà phê tại Singapore, Trung Quốc đại lục, Đài Loan.

Lâm Tuấn Kiệt hát "Thắng thế giới nhưng mất em có nghĩa lý gì" Video Lâm Tuấn Kiệt hát live "Thắng thế giới nhưng mất em thì có nghĩa lý gì" hút hơn 130 triệu view. Video: YouTube/ZJ STV

Những năm gần đây, ca sĩ đều đặn tổ chức liveshow, tham gia các show truyền hình. Tại concert ở Bắc Kinh hồi tháng 7, Tuấn Kiệt tiết lộ năm 2024, anh được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch, cần uống thuốc hàng ngày để kiểm soát bệnh. Ca sĩ cho biết đủ sức khỏe để tổ chức thêm nhiều liveshow.

Như Anh (theo Zaobao)