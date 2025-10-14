Làm từ thiện nhiều, có được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự?

Tôi chứng kiến một số cá nhân và hội nhóm từ thiện trở nên nổi tiếng trên mạng nhờ những hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

Những người này được đông đảo cộng đồng ngưỡng mộ và cảm kích vì tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng chia sẻ, trợ giúp những người cần giúp đỡ. Họ đã tổ chức nhiều chương trình quyên góp, phát quà, hỗ trợ tiền bạc và vật chất cho những gia đình nghèo khó, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bệnh tật.

Tuy nhiên, khá bất ngờ, vài người trong số họ đã bị cơ quan công an bắt để điều tra về vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Cho tôi hỏi: Những hoạt động từ thiện trước đây có thể được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trong quá trình xét xử các vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh của họ hay không?

Độc giả Kim Thư

>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn