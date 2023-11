Tiếng Anh có một số từ như freelancer, solopreneur hay entrepreneur để nói về những người làm tự do hay kinh doanh riêng.

Cô Moon Nguyen, chuyên gia đào tạo phát âm tiếng Anh hướng dẫn cách trả lời về nghề nghiệp của mình khi ai đó hỏi "What do you do":

Cách nói về nghề nghiệp trong tiếng Anh

Moon Nguyen (Moon ESL)