Lam Trường chăm sóc con sơ sinh

Ca sĩ Lam Trường, 51 tuổi, thường thức đêm cho con trai 5 tháng tuổi bú sữa bình, đồng thời nấu ăn cho gia đình.

Con trai vợ chồng ca sĩ - bé Liam - tròn 5 tháng tuổi hôm 9/10. Bà xã Lam Trường cho biết bé hiện được 7 kg, tăng gấp đôi khi mới sinh. Cậu thích cười mỗi khi bố mẹ và chị hai trò chuyện.

Ngay từ khi vợ mang thai, Lam Trường thường xuyên bay sang Mỹ để chăm sóc. Giọng ca 7x ngưng nhận show trong nước, dành thời gian học cách pha sữa và thay tã.

Lam Trường cho con trai bú sữa bình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Ở Mỹ anh đi hát vào cuối tuần, thời gian còn lại ở nhà với vợ con. Ca sĩ đảm nhận việc "trực đêm", cho bé Liam bú bình để vợ được ngủ, phục hồi sức khỏe sau sinh. Những hôm không có bà ngoại phụ giúp, vợ chồng anh tự lo cho các con và nấu ăn. Lam Trường chủ yếu chơi với con trai, đưa đón con gái - Phoebe, tám tuổi - đi học.

"Chăm con nhỏ khá cực nhưng vợ chồng tôi thấy gắn kết và vui vẻ hơn. Mỗi người đều tự ý thức chia sẻ, hỗ trợ nhau khi cần", Yến Phương nói.

Việc có thêm con khiến vợ chồng Lam Trường phải nỗ lực cân bằng tình cảm với con gái lớn Phoebe, để bé không thấy tủi thân. Lam Trường nhận xét Phoebe là "người vui nhất khi có em". Cô bé quấn quýt bên em trai không rời khi ở nhà.

Quan điểm nuôi dạy con của vợ chồng ca sĩ xoay quanh việc tạo sự gần gũi. Khi con làm sai, họ không dùng đòn roi mà phân tích nhẹ nhàng để bé hiểu. Tuy nhiên, trong những trường hợp bé làm sai chuyện lớn, họ có thể đánh tượng trưng vào tay.

Vợ chồng Lam Trường, Yến Phương bên con thứ hai của họ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Yến Phương thường là người la mắng nhiều hơn chồng. Cả hai thống nhất trong cách xử lý khi con bướng bỉnh. Nếu bé không nghe lời, Lam Trường sẽ bảo hỏi mẹ. Ngay cả khi ca sĩ mua đồ cho con, anh cũng nói là vợ mua để Phoebe biết rằng mình không được bố chiều vô lý.

Giọng ca nổi tiếng thập niên 1990 cho biết thích gia đình đông đúc, vì bố mẹ anh trước kia có 11 người con. Vợ chồng anh từng muốn có bé thứ hai sớm hơn sau Phoebe, nhưng không sắp xếp được công việc do khoảng cách địa lý. Kế hoạch được khởi động sau khi họ chứng kiến con gái ôm hôn em họ mới sinh rối rít.

Sau khi sinh con thứ hai, Yến Phương thừa nhận cô bận rộn hơn nên đôi khi hơi nóng tính. Tuy nhiên, nhờ có chồng nhẹ nhàng, kiên nhẫn, cô cũng điều chỉnh được cảm xúc. Yến Phương nói bất đồng giữa hai vợ chồng chỉ xảy ra ở căn bếp. Lam Trường quen phong cách nấu ở Việt Nam, thích nhiều món, còn Yến Phương lại muốn ăn đơn giản, tránh bừa bộn.

Hai con của Lam Trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Họ cho biết luôn lắng nghe và tôn trọng nhau. Ca sĩ thừa nhận cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi xung đột, nhưng cả hai bồi đắp lòng tin để tình cảm ngày càng bền chặt hơn.

Ca sĩ kết hôn Yến Phương năm 2014. Trước đó, giọng ca 7x từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có con trai Kiến Văn, 19 tuổi. Những năm qua, anh tạo nhiều cơ hội gặp gỡ Kiến Văn để bù đắp quãng thời gian không thể ở bên con.

Lam Trường 51 tuổi, là một trong những giọng ca nam được yêu thích cuối những năm 1990 đầu 2000 với nhiều bài hit như: Tình thôi xót xa (Bảo Chấn), Đôi giày vải (Nguyễn Hải Phong), Katy Katy (Đức Trí). Cùng Đan Trường, anh được xem như thế hệ ca sĩ thần tượng đời đầu của Vpop.

Vợ Lam Trường chơi đùa cùng con trai Vợ Lam Trường trêu con trai. Video: Nhân vật cung cấp

Hoàng Dung