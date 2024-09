Làm tiếp viên quán karaoke để trốn công an

Bình DươngBị khởi tố liên quan hành vi sử dụng ma túy, Phạm Thị Ngọc Giàu trốn lên Đăk Lăk làm nhân viên quán karaoke.

Ngày 11/9, nữ nghi can 31 tuổi bị Công an Bình Dương bàn giao cho Công an huyện Phú Giáo điều tra hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy.

Nguyễn Thị Ngọc Giàu tại cơ quan cảnh sát điều tra. Ảnh: Yên Khánh

Theo điều tra, ngày 3/10/2023, trinh sát bắt quả tang Giàu cùng nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy. Một số người liên quan bị khởi tố. Giàu nằm trong số này, do bỏ trốn nên bị nhà chức trách phát lệnh truy nã. Một cô gái 22 tuổi cùng vụ án với Giàu cũng bị truy tìm.

Sau gần một năm, các trinh sát Tổ truy nã Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bình Dương phát hiện cả hai đang làm nhân viên ở quán karaoke trên địa bàn huyện Krông Pắc, Đăk Lăk đã tổ chức bắt giữ.

Yên Khánh - Phước Tuấn