Làm thế nào để không ghen tỵ với 'nhà người ta'

Hãy nhớ ngay cả những cặp đôi, những gia đình mà bạn ngưỡng mộ vì hạnh phúc, tình cảm cũng có những lúc buồn chán, xung đột hoặc không hài lòng.

Là một nhà trị liệu cho cuộc sống vợ chồng, Joshua Coleman (Mỹ) thường xuyên nghe khách hàng so sánh mối quan hệ của họ với người xung quanh. Chỉ số ít làm điều này để bày tỏ hài lòng với bạn đời, còn thường xuyên là những người trăn trở liệu họ có hạnh phúc, lãng mạn, giàu có hơn cặp khác.

Bên cạnh đó, suy nghĩ cho rằng "vợ chồng hàng xóm có đời sống chăn gối tuyệt vời hơn nhà mình" cũng rất phổ biến.

Pepper Schwartz, nhà xã hội học của Đại học Washington, nói nhiều người có những ý tưởng không thực tế về đời sống tình dục của người khác và có thể áp đặt những giả định này lên bạn đời.

Ảnh: Atlantic

So sánh là công thức tạo ra bất hạnh. Các nghiên cứu cho thấy một cá nhân có tính so sánh có thể giảm lòng tự trọng, nguy cơ giảm sức khỏe thể chất, cũng như dễ bị các triệu chứng trầm cảm.

Tương tự, so sánh mối quan hệ dẫn đến ít hạnh phúc hơn. Justin Buckingham, giáo sư tâm lý học tại Đại học Towson, Mỹ, người đã phát triển "thang đo so sánh xã hội về mối quan hệ" và phát hiện những người thường xuyên so sánh ít hài lòng về mối quan hệ, cảm giác cam kết và thân mật thấp.

Qua nhiều năm làm việc, Coleman thấy nhiều người nghĩ rằng họ xứng đáng có một người vợ (chồng) tốt hơn và coi nhẹ những gì bạn đời làm cho mình.

Một số nghiên cứu cho thấy việc so sánh có tác dụng tích cực nếu người đó nghĩ về những thứ mình hơn người khác.

Chìa khóa để thoát khỏi cạm bẫy ghen tỵ là cần phải biết chúng ta không bao giờ có thể hiểu được mối quan hệ của người khác, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài. Thay vì so sánh bạn đời với người khác, nên cởi mở những điều bạn đang không hài lòng.

Nếu bạn thân so sánh mối quan hệ của họ với của bạn, hãy thành thật với họ rằng không phải lúc nào vợ chồng bạn cũng cơm lành canh ngọt, từ đó có thể giúp họ bình tĩnh, sáng suốt hơn.

Coleman chia sẻ những năm đầu hôn nhân vợ chồng ông cũng tranh cãi triền miên và nhiều lần suýt chia tay. Một người bạn đã liệt kê hàng loạt những vấn đề bất ổn trong gia đình họ và giúp ông nhận ra rằng, bất cứ cặp đôi nào cũng có những trục trặc, không hài lòng về nhau.

Bảo Nhiên (Theo Atlantic)