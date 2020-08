Làm thế nào để học tiếng Hàn nhanh chóng?

Sau khi làm quen với bảng chữ cái Hangul, bạn có thể xem phim Hàn Quốc, nghe nhạc Kpop và thử đến đất nước này khoảng 2-3 tháng.

Những năm gần đây, tiếng Hàn trở thành một trong những ngôn ngữ được nhiều người học do sự phát triển của xã hội Hàn Quốc, cũng như tầm ảnh hưởng của trào lưu văn hóa từ âm nhạc và phim truyền hình. Tổ chức giáo dục Education First có bốn lời khuyên giúp bạn nhanh chóng làm chủ ngôn ngữ này.

Làm quen với bảng chữ cái đặc biệt

Với sự phức tạp của các bảng chữ cái tượng hình ở Đông Á, bảng chữ cái tiếng Hàn, hay còn gọi là Hangul, được đánh giá cao về sự dễ học và dễ nhớ. Được sử dụng từ những năm 1400, đến nay bảng chữ cái Hangul gồm có 10 nguyên âm và 14 phụ âm, được kết hợp để viết toàn bộ từ vựng tiếng Hàn.

Do sự nhất quán trong việc sử dụng bảng chữ cái này khi học, hầu hết giáo trình học tiếng Hàn tập trung giúp học sinh làm chủ bảng chữ cái, qua đó giúp tiết kiệm rất thời gian ở các giai sau.

Sau khi học thuộc bảng chữ cái dễ nhớ này, học sinh có thể đến Hàn Quốc hay Triều Tiên và đọc, viết được tất cả từ mới. Dĩ nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc học sinh sẽ hiểu ý nghĩa của tất cả từ, nhưng đây là lợi thế lớn so với học sinh của các ngoại ngữ tượng hình khó như tiếng Trung hay tiếng Nhật.

Tháp Namsan, một trong những biểu tượng của Hàn Quốc, trong mùa hoa anh đào. Ảnh: Shutterstock

Xem thật nhiều phim Hàn Quốc

Hàn Quốc từ đầu những năm 2000 cho đến nay đã dần khẳng định tên tuổi trong nền công nghiệp điện ảnh. Bắt đầu với phim truyền hình, Hàn Quốc đã để lại dấu ấn từ những năm 2000 với những bộ phim quen thuộc như Dae Jang Geum (Nàng Dae Jang Geum, 2003) hay Boys Over Flowers (Vườn sao băng, 2009) cho đến những năm 2010-2020 với các bộ phim đình đám như Reply 1988 (Lời hồi đáp 1988, 2015), Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh, 2019) hay Itawon Class (Tầng lớp Itawon, 2020).

Không chỉ dừng lại ở phim truyền hình, phim điện ảnh của Hàn Quốc cũng dần từng bước chiếm lĩnh phòng vé thế giới, với các hiện tượng như Train to Busan (Chuyến tàu sinh tử, 2016), hay Parasite (Ký sinh trùng,2019) - bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên dành được tượng vàng Oscar phim xuất sắc.

Với sự đồ sộ trong nền phim ảnh Hàn Quốc, bạn có thể dành nhiều thời gian chìm đắm trong những cuộc hội thoại, và qua đó nhanh chóng gia tăng vốn từ cũng như khả năng giao tiếp tiếng Hàn.

Tận hưởng âm nhạc Hàn Quốc

Tầm ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc (Kpop) tới thế giới chủ yếu đến từ làn sóng âm nhạc Hàn Quốc (Hallyu). Một ví dụ tiêu biểu là Gangnam Style, ca khúc đã chiếm lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc của hơn 30 quốc gia và là bài hát được xem nhiều nhất trên Youtube từ tháng 11/2012 cho đến tháng 7/2017.

Các nhóm nhạc Hàn Quốc dẫn mở rộng ra thị trường thế giới với các thần tượng như DBSK (2003), Super Junior (2005), Big Bang (2006) hay 2NE1 (2007), CNBLUE (2010). Tầm ảnh hưởng của âm nhạc Hàn Quốc mạnh nhất với sự xuất hiện của BTS (2013), chiếm lĩnh bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ với 4 album được xếp hạng thứ nhất từ cuối 2018 đến đầu 2020.

Với ảnh hưởng lớn của Kpop trong văn hóa Hàn Quốc và tới thế giới, việc tận hưởng những bài hát Kpop là một cách học tiếng Hàn hiệu quả.

Sống ở Hàn Quốc

Cuối cùng, phương pháp học ngoại ngữ hiệu quả nhất là sinh sống trong môi trường bản ngữ. Hãy đến Hàn Quốc để tận hưởng việc sử dụng ngoại ngữ trong sự đa dạng văn hóa, lịch sử riêng biệt của đất nước này.

Bạn có thể chọn một khóa học ngôn ngữ tại Seoul trong 2-3 tháng hè để tối ưu hóa thời gian học và nhận được nhiều nhất từ trải nghiệm sinh sống tại đây.

Phan Nghĩa (Theo Education First)