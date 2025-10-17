Di chuyển 2 que diêm để '4 × 9 = 46' đúng

Phép tính tưởng chừng như vô lý nhưng chỉ cần bạn di chuyển đúng 2 que diêm, mọi thứ sẽ hợp lý đến bất ngờ luôn.

Toán học không phải ai cũng yêu, nhưng đố với diêm thì ai nhìn cũng muốn thử liền. Nhìn phép tính 4 × 9 = 46, ai cũng thốt lên: "Ủa trời, toán nào tính ra vậy?!". Nhưng đừng vội khinh thường, chỉ cần bạn di chuyển đúng 2 que diêm, mọi thứ sẽ hợp lý đến bất ngờ luôn!

Câu đố này không chỉ thử IQ và độ tinh mắt, mà còn test luôn sự kiên nhẫn và khả năng sáng tạo của bạn. Một phút đầu bạn sẽ thấy "ờ, chắc dễ mà", nhưng đến phút thứ ba là bắt đầu nghi ngờ cả... cuộc đời. Cẩn thận nhé, vì càng nhìn lâu, que diêm càng như đang trêu ngươi bạn!

Bạn có thể biến sai thành đúng chỉ bằng hai cú di chuyển nhỏ xíu, nghe đơn giản mà não xoắn như mì Ý. Thử xem bạn mất bao lâu để giải quyết "bài toán que diêm" huyền thoại này nha!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn:

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà