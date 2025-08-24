Lâm Thanh Mỹ đóng người vợ thời phong kiến

Diễn viên Lâm Thanh Mỹ, 20 tuổi, học hát ru khi lần đầu đóng vai người vợ trong phim kinh dị cổ trang "Khế ước bán dâu".

Cô đóng Nhài - thiếu nữ thời phong kiến miền Bắc, làm vợ lẽ cho Vũ Thế Định (Hữu Vi) - con của một gia tộc giàu có. Nhân vật chịu nhiều cô đơn, phải một mình sinh con, bị nhà chồng ghẻ lạnh. Lần đầu hóa thân người vợ, người mẹ trên màn ảnh rộng, diễn viên nói đối diện nhiều áp lực tâm lý vì chưa có kinh nghiệm.

Teaser "Khế ước bán dâu" - ra rạp ngày 12/9 Teaser "Khế ước bán dâu" - ra rạp ngày 12/9. Video: Đoàn phim cung cấp

Cô nỗ lực đào sâu ở những phân cảnh khắc họa bi kịch nội tâm của Nhài. Một trong những cảnh Lâm Thanh Mỹ luyện tập nhiều nhất là khúc hát ru con. "Có lần, ghi âm bài ru để gửi cho đạo diễn nghe thử, tôi khóc ngay giữa lúc thu vì cảm nhận nỗi đau nhân vật", cô nói.

Tái hợp với đạo diễn Lê Văn Kiệt sau Bóng đè (2020), diễn viên cho biết nhập vai hiệu quả hơn vì đã quen với phong cách làm việc của anh. Ở phim trước, cô chưa chủ động trao đổi về kịch bản do còn ít tuổi. Sang vai mới, cô đề xuất nhiều lối thể hiện để cho thấy nhân vật có sự trưởng thành về tâm lý. "Tôi luôn sợ bị mọi người nói đóng khung khi diễn phim kinh dị, do đó cố gắng làm mới bản thân sau mỗi dự án", diễn viên cho biết.

Lâm Thanh Mỹ ở buổi ra mắt phim tối 23/8 tại TP HCM. Ảnh: Phương Phạm

Cô sắp xếp lịch diễn để không ảnh hưởng việc học ở khoa Quan hệ công chúng, Đại học Văn Lang (TP HCM). Lâm Thanh Mỹ nói luôn thấy may mắn khi được gia đình ủng hộ đóng phim. Mỗi lần cô đi quay, cha cô thường theo chăm sóc, mẹ hay nấu đồ ăn mang theo. "Tại các buổi ra mắt phim, mẹ, chị và bạn bè tôi đều đến xem. Gia đình luôn dành yêu thương, tin tưởng để tôi yên tâm theo đuổi đam mê", cô nói.

Từ trái qua: diễn viên Lãnh Thanh, Trà My, Lâm Thanh Mỹ, nhà văn Thục Linh, diễn viên Tuyết Anh, Hữu Vi. Ảnh: Phương Phạm

Lâm Thanh Mỹ bắt đầu nổi tiếng khi tham gia Đoạt hồn (2014) - tác phẩm của Hàm Trần. Cùng năm, cô được Victor Vũ mời vào Scandal 2 - Hào quang trở lại. Năm 2015, phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh do Victor Vũ chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh đưa cô lên hàng sao nhí của điện ảnh Việt. Sau thành công của phim, cô đóng thêm Siêu trộm (2016), Dạ cổ hoài lang (2017), Tình đầu thơ ngây (2019). Năm ngoái, phim Cám do cô đóng chính vượt 100 tỷ đồng.

Kịch bản được lấy cảm hứng từ truyện cùng tên của tác giả Thục Linh, với sự góp mặt của nghệ sĩ Trung Anh, Minh Châu, Lãnh Thanh, Hữu Vi. Sau khi làm dâu gia tộc họ Vũ, Nhài được giao trọng trách "sinh con trai để gánh vác đại nghiệp". Biến cố xảy đến khi cô vô tình bị cuốn vào một khế ước với quỷ dữ. Êkíp cho biết đầu tư ở khâu bối cảnh, trang phục để tái hiện bối cảnh thời Lê Trung Hưng.

Lê Văn Kiệt tốt nghiệp ngành Điện ảnh và Truyền hình của Đại học California, Los Angeles (Mỹ). Năm 2019, anh hợp tác với Ngô Thanh Vân thực hiện phim hành động Hai Phượng - kể về người mẹ đi cứu con gái bị bắt cóc. Ra mắt trong nước từ tháng 2/2019, tác phẩm gây sốt phòng vé với yếu tố hành động, đạt hơn 200 tỷ đồng (tính cả thị trường quốc tế). Phim cũng được trình chiếu ở Mỹ, Trung Quốc và hệ thống Netflix với tên Furie.

Mai Nhật