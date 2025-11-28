Lâm Tâm Như mặc tôn dáng

Đài LoanDiễn viên Lâm Tâm Như được các tạp chí thời trang nhận xét khỏe khoắn với trang phục ôm sát tại sự kiện.

Theo Next Apple, người đẹp 49 tuổi là tâm điểm tại Apple Beauty Awards - lễ trao giải lĩnh vực thời trang - tối 27/11. Cô chọn thiết kế jumpsuit ánh bạc, cách điệu phần vai.

Lâm Tâm Như tiết chế trang sức. Ảnh: Next Apple

Trang Ifeng nhận xét Lâm Tâm Như trẻ trung, bộ đồ tôn vóc dáng săn chắc, cân đối của diễn viên. Hàng nghìn fan viết trên Weibo: "Cô ấy quyến rũ hơn thời đôi mươi", "May mà Lâm Tâm Như không ép cân quá đà", "Ngạc nhiên vì cô ấy duy trì sắc vóc tốt như vậy".

Diễn viên cho biết chú trọng chăm sóc sức khỏe, vóc dáng. Một tuần, cô áp dụng 5 môn vận động để rèn thể lực, mỗi ngày một môn khác nhau. Giờ tập của cô thường vào buổi sáng, sau khi đưa con gái đến trường. Tập gym hoặc yoga, pilates xong, Lâm Tâm Như mới đi làm việc khác. Gần đây, cô tập thêm môn boxing.

Tâm Như ở lễ trao giải. Ảnh: Next Apple

Người đẹp không tập cường độ mạnh mà chú trọng tính đều đặn, kiên trì. Diễn viên đùa: "Muốn yên tâm ăn ngon thì cần tập luyện thôi". Cô cao 1,67 m, duy trì cân nặng khoảng 50 kg.

Tâm Như đắt show quảng cáo, làm mẫu cho các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Cô hoạt động giải trí 30 năm, nổi tiếng với Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Mỹ nhân tâm kế, Khuynh thế hoàng phi, Hoa đăng sơ thượng. Ngoài vai trò diễn viên, Lâm Tâm Như là nhà sản xuất phim điện ảnh, truyền hình, show thực tế.

Lâm Tâm Như tại sự kiện tháng 11/2025 Lâm Tâm Như và Từ Nhược Tuyên, Vương Dương Minh tại sự kiện. Video: Next Apple

Diễn viên kết hôn với tài tử Hoắc Kiến Hoa 8 năm, có con gái tên Amelia, 8 tuổi. Người đẹp cho biết hôn nhân của cô không như phim thần tượng, vợ chồng đều không quá lãng mạn. Cả hai có lúc giận dỗi, cãi nhau nhưng dần dần tìm được tiếng nói chung, chấp nhận khác biệt của người kia. Thi thoảng bất đồng quan điểm nhưng trong giáo dục con, cả hai đồng nhất, không để Amelia có cảm giác "bố nói một đằng mẹ dặn một nẻo".

Như Anh (theo Next Apple)