Lâm Tâm Như lo chồng tổn thương nếu cô diễn cảnh 18+

Diễn viên Đài Loan Lâm Tâm Như cho biết khi nhận đề nghị đóng cảnh nhạy cảm, cô nghĩ đến cảm xúc của chồng con trước.

Trên Chinapress, người đẹp 47 tuổi cho biết đang theo dõi phim mới của bạn thân Từ Hy Đệ - Thời này khắc này. Tác phẩm có nhiều cảnh thắm thiết giữa Hy Đệ và bạn diễn nam, vì thế lúc xem, Lâm Tâm Như bật nhỏ tiếng, tay luôn cầm chiếc điều khiển tivi để nếu con gái chạy vào, cô có thể tắt ngay, không để con xem cảnh người lớn.

Vợ chồng Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa. Ảnh: Sohu

Tâm Như cho biết cân nhắc đóng cảnh "nóng" là vấn đề nhiều diễn viên cần đối diện. Với cô, trước đề nghị thân mật với bạn diễn nam trên trường quay, cô sẽ đặt bản thân vào vị trí của chồng và con gái trước, tìm hiểu cảm nhận của họ, sau đó mới quyết định diễn hay không.

Diễn viên từng tiết lộ cảnh táo bạo nhất của cô là trong The Arc of Life (Những rắc rối khi khởi nghiệp của cô ấy). Phim có đoạn Lâm Tâm Như uống say, chủ động gần gũi bạn diễn sinh năm 1991 - Lâm Triết Hy. Diễn viên không kể với chồng điều này nhưng hôm phát cảnh thân mật, Hoắc Kiến Hoa ở nhà xem tivi và thấy đoạn phim. Lúc đó, cô ngượng, tìm cớ đi chỗ khác để tránh mặt chồng. Tâm Như nói: "Thật kỳ quặc khi ở bên chồng mà thấy cảnh mình thân mật với người khác. Nhưng anh ấy hiểu rõ đây là công việc, chúng tôi tôn trọng công việc của nhau".

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong Hoa đăng sơ thượng Hoắc Kiến Hoa đóng vai khách mời trong "Hoa đăng sơ thượng" - phim Lâm Tâm Như đóng chính và làm nhà sản xuất, năm 2021. Video: Netflix

Những năm gần đây, Lâm Tâm Như nổi bật với vai trò nhà sản xuất phim, show truyền hình. Người đẹp cho biết nếu có kịch bản phù hợp, cô sẽ làm nhà sản xuất phim do Hoắc Kiến Hoa đóng chính.

Hai diễn viên làm bạn 10 năm trước khi thành tình nhân, kết hôn năm 2016. Trên tờ Marie Claire, Lâm Tâm Như cho biết vợ chồng thi thoảng mâu thuẫn nhưng không nghiêm trọng, họ vừa là bạn đời, vừa là bạn bè. Từ khi có con, Hoắc Kiến Hoa hầu như không đóng phim, dành thời gian bầu bạn với con gái. Năm nay, anh trở lại màn ảnh nhỏ với phim Câu chuyện hoa hồng, đóng cùng Lưu Diệc Phi. Phim hoàn tất quay tuần trước, hiện ở giai đoạn hậu kỳ.

Như Anh (theo Chinatimes)