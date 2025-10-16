Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa tách biệt tài chính

Diễn viên Đài Loan Lâm Tâm Như nói vợ chồng cô độc lập kinh tế, mỗi người tự quản lý thu nhập.

Trong show thực tế See You Again trên Mango TV ngày 16/10, người đẹp 49 tuổi cho biết cô không phải "tay hòm chìa khóa" của gia đình vì vợ chồng tách biệt tài chính. Theo Lâm Tâm Như, việc ai giữ tiền không quan trọng, nhiệm vụ quan trọng hơn là dành thời gian chăm lo nhà cửa, con cái.

Vợ chồng Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa. Ảnh: Ettoday

Trong chín năm kết hôn, cô và Hoắc Kiến Hoa chưa từng tranh cãi gay gắt mà chỉ có một số mâu thuẫn nhỏ, cô cảm thấy đó là một phần của hôn nhân. Sau thời gian chung sống, cả hai chín chắn hơn, giỏi kiềm chế cơn tức giận hơn. Vợ chồng không bao giờ cãi nhau trước mặt con gái, đợi con ngủ, cả hai mới nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Lần đầu Lâm Tâm Như tham gia show thực tế về hôn nhân, gia đình, khách mời gồm chuyên gia kinh tế, nhà tâm lý học và các ca sĩ, diễn viên. Diễn viên ghi hình show với hy vọng học hỏi kiến thức, có thêm kinh nghiệm trong ứng xử với bạn đời, xây dựng gia đình.

Tâm Như và Kiến Hoa tổ chức hôn lễ ở Indonesia, với sự tham gia của người thân và nhiều bạn bè như Thư Kỳ, Triệu Vy, Phạm Băng Băng, Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long, Châu Tấn, Lưu Đào. Họ làm bạn 10 năm trước khi trở thành tình nhân, vợ chồng.

Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa hôn nhau ở liveshow Tâm Như, Kiến Hoa hôn nhau khi đi xem concert cuối tháng 8. Video: Weibo

Tại sự kiện năm ngoái, Lâm Tâm Như nói hôn nhân của cô "không lãng mạn như phim thần tượng" mà thiên về sự giản dị, ấm áp, chia sẻ. Vợ chồng cùng chăm nom con gái Amelia, đưa con đi học, đi chơi. Cả hai phân chia để vừa đảm bảo công việc vừa có thời gian bầu bạn với con gái năm nay 8 tuổi.

Đôi vợ chồng không có ý định sinh thêm con. Năm nay, Hoắc Kiến Hoa đóng phim ngắn còn Lâm Tâm Như hiện đọc kịch bản, chọn diễn viên cho một tác phẩm bấm máy cuối năm.

Như Anh (theo Mango TV)