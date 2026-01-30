Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa song ca

Theo Next Apple, cô và Hoắc Kiến Hoa hát tình ca, cả hai đều đam mê âm nhạc, từng ra album riêng.

Hoắc Kiến Hoa lên ý tưởng buổi tiệc chủ đề Hoa đăng sơ thượng - tên bộ phim mà Lâm Tâm Như đóng chính, làm nhà sản xuất. Tác phẩm lấy bối cảnh Đài Bắc thập niên 1980, nhân vật của Lâm Tâm Như tên Rose, quản lý dàn tiếp viên xinh đẹp ở tụ điểm vui chơi. Hoắc Kiến Hoa đóng vai khách mời ở tác phẩm.