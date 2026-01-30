Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa song ca

Tối 29/1, người đẹp đăng trên trang cá nhân loạt hình ở tiệc đón tuổi 50.
Theo Next Apple, cô và Hoắc Kiến Hoa hát tình ca, cả hai đều đam mê âm nhạc, từng ra album riêng.
Hoắc Kiến Hoa lên ý tưởng buổi tiệc chủ đề Hoa đăng sơ thượng - tên bộ phim mà Lâm Tâm Như đóng chính, làm nhà sản xuất. Tác phẩm lấy bối cảnh Đài Bắc thập niên 1980, nhân vật của Lâm Tâm Như tên Rose, quản lý dàn tiếp viên xinh đẹp ở tụ điểm vui chơi. Hoắc Kiến Hoa đóng vai khách mời ở tác phẩm.
Tâm Như và bạn bè đều mặc trang phục, làm tóc, trang điểm như khi đóng phim. Diễn viên cho biết sang nửa sau đời người, cô mong tiếp tục sống rực rỡ, tươi đẹp.
Người đẹp viết: "Đi đến hôm nay, tôi hiểu thêm điều gì cần giữ trong tim còn điều gì có thể nhẹ nhàng hạ xuống. Tôi không còn nóng vội chứng minh bản thân, chỉ muốn dành thời gian cho người và việc quan trọng với mình. Bây giờ là lúc tôi hiểu bản thân hơn, là lúc sống điềm nhiên hơn".
Lâm Tâm Như và bạn thân Từ Nhược Tuyên, hai người quen nhau từ lúc mới vào làng giải trí, làm người mẫu.
Từ trái sang: Từ Nhược Tuyên, Lâm Tâm Như, Lâm Hy Lôi.
Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng trong Tân dòng sông ly biệt. Video: Bilibili
Cô hoạt động giải trí hơn 30 năm, nổi tiếng qua loạt phim truyền hình Hoàn Châu cách cách, Tân dòng sông ly biệt, Mỹ nhân tâm kế, Khuynh thế hoàng phi, Hoa đăng sơ thượng. Những năm gần đây, song song đóng phim, Lâm Tâm Như làm nhà sản xuất chương trình giải trí.
Diễn viên kết hôn với tài tử Hoắc Kiến Hoa 10 năm, có con gái tên Amelia, 9 tuổi.
Như Anh
Ảnh: Weibo