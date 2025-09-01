Camera của ban tổ chức ghi hình ảnh lãng mạn của vợ chồng Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa tại concert tối 31/8.

Theo Sina, cặp sao có mặt ở liveshow của ca sĩ Giang Huệ tại Đài Loan. Vợ chồng mặc trang phục đơn giản, đeo khẩu trang suốt chương trình. Có lúc, Hoắc Kiến Hoa tháo khẩu trang hôn vợ, hình ảnh được chiếu trên màn hình lớn ở liveshow.

Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa hôn nhau ở liveshow Tâm Như, Kiến Hoa ở đêm nhạc. Video: Red Note

Video đôi vợ chồng thu hút hơn 50 triệu lượt xem trên Weibo và hàng chục nghìn bình luận. Các fan viết: "Lâm Tâm Như không chỉ là vai chính trên màn ảnh, ngoài đời cũng vậy, sự nghiệp, gia đình đều mỹ mãn", "Kết hôn 9 năm, họ vẫn ngọt ngào như trước", "Những blogger chuyên tung tin họ ly hôn, chuyến này hủy tài khoản hết đi nhé".

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa chung sở thích xem concert của các ca sĩ họ yêu thích. Từ khi yêu đến nay, họ duy trì thói quen "hẹn hò" ở đêm nhạc. Cặp sao kỷ niệm 9 năm kết hôn cuối tháng 7, tại sự kiện năm ngoái, Lâm Tâm Như nói hôn nhân của cô "không lãng mạn như phim thần tượng" mà thiên về sự giản dị, ấm áp, chia sẻ. Vợ chồng cùng chăm nom con gái Amelia, đưa con đi học đi chơi. Cả hai phân chia thời gian để vừa đảm bảo công việc vừa có thời gian bầu bạn với con.

Kiến Hoa, Tâm Như ở tiệc cưới, lúc đó tài tử nói với vợ: "Anh sẽ luôn yêu em, nâng niu em". Ảnh: Ettoday

Những năm đầu hôn nhân, vợ chồng có lúc giận dỗi, cãi nhau nhưng dần dần tìm được tiếng nói chung, chấp nhận khác biệt của người kia. Thi thoảng bất đồng quan điểm nhưng trong giáo dục con, cả hai đồng nhất, không để Amelia có cảm giác "bố nói một đằng mẹ dặn một nẻo".

Người đẹp cho rằng giữ gìn hôn nhân là việc khó và tâm niệm nếu đã quyết định gắn bó với nhau bằng đám cưới, cô không dễ dàng phá vỡ hẹn ước ban đầu. Tâm Như nói: "Chung sống với nhau sẽ trải qua nhiều sóng gió, chúng tôi sẽ cùng đối diện điều đó. Khi mệt mỏi, tôi mong anh ấy không quên mình ở nhà đợi anh ấy".

Lâm Tâm Như đang đọc kịch bản, chọn diễn viên cho một tác phẩm bấm máy cuối năm còn Hoắc Kiến Hoa hoàn tất ghi hình một phim mới tại Trung Quốc đại lục. Năm ngoái, anh gây chú ý khi đóng Câu chuyện hoa hồng cùng Lưu Diệc Phi.

Như Anh (theo Sina, TVBS)