Lâm Tâm Như: 'Chồng tôi chưa từng vào bếp'

Diễn viên Đài Loan Lâm Tâm Như cho biết từ khi kết hôn đến nay, chồng cô, tài tử Hoắc Kiến Hoa, chưa từng nấu nướng.

Theo Sina, tại sự kiện hôm 13/1, người đẹp 50 tuổi nói chồng "dễ nuôi" vì ăn uống đơn giản, không kén chọn. Hai món yêu thích của anh là đậu hũ khô xào thịt và trứng nấu cà chua, có thể ăn liên tục hàng tuần không chán. Vì thế, hai món này thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của gia đình.

Diễn viên Lâm Tâm Như. Ảnh: Mango

Cô cho biết từ khi cưới, Hoắc Kiến Hoa chưa vào bếp nấu trọn vẹn bữa cơm nào. Khi còn độc thân, anh chỉ biết hấp sủi cảo và úp mì gói. Khi Lâm Tâm Như làm bếp, chồng phụ cô lấy nước. "Tôi chưa được ăn món anh ấy nấu", người đẹp nói. Cô cũng không yêu cầu chồng học làm món ăn và thấy không cần thiết thay đổi thói quen, tính cách của Hoắc Kiến Hoa.

Ngược lại với chồng, Lâm Tâm Như thích học làm bánh, pha chế. Sinh nhật chồng con, cô thường nấu món cầu kỳ, tự làm bánh theo khẩu vị của người thân.

Theo Lâm Tâm Như, tính cách chồng giản dị, ít nhu cầu. Anh dùng một chiếc điện thoại 6 năm, màn hình bị vỡ cũng lười thay điện thoại mới. Tuy nhiên, với các nhu cầu của con gái, Hoắc Kiến Hoa rất quan tâm, chiều chuộng.

Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa trong Hoa đăng sơ thượng Hoắc Kiến Hoa đóng vai khách mời trong "Hoa đăng sơ thượng" - phim Lâm Tâm Như đóng chính và làm nhà sản xuất, năm 2021. Video: Netflix

Trong chín năm kết hôn, cô và Hoắc Kiến Hoa chưa từng tranh cãi gay gắt mà chỉ có một số mâu thuẫn nhỏ, cô cảm thấy đó là một phần của hôn nhân. Sau thời gian chung sống, cả hai chín chắn hơn, giỏi kiềm chế cơn tức giận hơn. Vợ chồng không bao giờ cãi nhau trước mặt con gái, đợi con ngủ, cả hai mới nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Ở show thực tế See You Again năm ngoái, Tâm Như cho biết vợ chồng tách biệt tài chính. Theo diễn viên, việc ai giữ tiền không quan trọng, nhiệm vụ quan trọng hơn là dành thời gian chăm lo nhà cửa, con cái.

Như Anh (theo Sina)