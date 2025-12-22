Làm sao thoát khỏi sức hút của người đàn ông có vợ

Anh chưa từng vượt quá giới hạn, chưa từng nói hay làm điều gì sai, tất cả những xao động này là của riêng tôi.

Tôi biết anh từ lâu vì làm chung công ty nhưng khác lĩnh vực và quen thân hơn trong một dự án kéo dài gần một năm. Anh đã có gia đình, hai con nhỏ, hơn tôi vài tuổi. Ban đầu, tôi chỉ xem anh như đồng nghiệp đáng tin cậy: nói chuyện điềm đạm, làm việc chắc chắn, không ồn ào, nhiệt tình, hay giúp đỡ người khác.

Dần dần, tôi chú ý đến anh nhiều hơn mức cần thiết. Là khi tôi vô thức nhìn sang bàn anh mỗi sáng, để xem anh đã đến chưa. Là khi điện thoại rung lên, tôi hy vọng đó là tin nhắn trao đổi công việc từ anh, dù chẳng có việc gì gấp. Những cuộc trò chuyện ngắn dần dài hơn, lan sang những chuyện rất riêng: áp lực gia đình, những bữa cơm tối vội vàng, các con bị ốm hoặc nghịch ngợm, quậy phá,... Có những buổi tối về nhà, tôi vẫn nghĩ đến ánh mắt anh khi lắng nghe tôi nói, cách anh nhớ những chi tiết rất nhỏ. Cảm xúc đó không bùng nổ dữ dội, mà dai dẳng, âm ỉ, khiến tôi mệt mỏi vì phải liên tục tự nhắc mình dừng lại.

Anh chưa từng vượt quá giới hạn, chưa từng nói hay làm điều gì sai, tất cả những xao động này là của riêng tôi. Khi thân thiết hơn, anh còn hay kể về gia đình, đặc biệt là các con cho tôi nghe. Thấy cách anh kể, tôi biết anh rất yêu thương gia đình và càng ngưỡng mộ người phụ nữ được làm vợ anh hơn. Hôm qua, thấy anh đăng ảnh gia đình đi chơi vui vẻ. Tôi thấy hơi ghen tị, lại hơi buồn. Tôi đã tự nhắc nhở mình rất nhiều lần là anh đã có gia đình, rằng ngoài kia đầy trai trẻ chưa vợ, sao mình cứ tơ tưởng tới chồng người khác như vậy,...

Tôi từng nghĩ tới chuyển việc, chuyển công ty nhưng lại thấy hơi tiếc nơi mình đã gắn bó hơn 5 năm với đồng nghiệp vui vẻ dễ mến, các sếp giỏi giang, công tâm, chế độ đại ngộ dành cho nhân viên của công ty tốt,... Tôi phải làm sao để giữ vững trái tim mình đây? Có ai rơi vào trường hợp như tôi không?

Huyền Trang