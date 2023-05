Làm sao lấy lại số tiền bị bạn học ăn trộm

Con là học sinh cấp ba, gần đây phát hiện một bạn trong lớp trộm tiền của con và bạn khác, số tiền con bị mất khoảng 1,5 triệu đồng.

Số tiền ấy có thể nhỏ với mọi người nhưng lại rất lớn đối với con. Con biết bạn lấy tiền nhưng không biết phải làm sao để đối chất và đòi lại tiền. Ngày nào lên lớp chúng con cũng gặp nhau nên khá là khó xử. Bạn này cao to, ăn to nói lớn, trong khi con lại hướng nội và nhút nhát. Chắc đó cũng là một trong những lý do bạn dám lấy trộm tiền của con và bạn khác.

Bạn lấy tiền của con chẳng phải vì nhà bạn nghèo hay gì, chỉ là lấy để ăn chơi và mua sắm đủ thứ. Con bực lắm nhưng không biết làm thế nào. Con đã xin ý kiến mẹ về việc này nhưng mẹ bảo không nên làm to chuyện vì làm thế sẽ để lại vết nhơ trong cuộc đời bạn, nhưng con không phục. Chẳng lẽ người bị mất tiền chỉ biết nuốt cục tức trong lòng, trong khi người lấy tiền mỗi ngày lên lớp đều cười nói như chưa có gì xảy ra. Con cũng không biết phải làm sao, mong các cô chú cho con giải pháp, con cảm ơn nhiều.

Thanh Lâm

