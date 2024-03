Chó cưng bên kia sông đang đợi cừu, rắn và sói sang chơi cùng, bạn hãy ra tay giúp thú cưng của mình nhé.

Chó cưng ở bờ sông C đang đợi các bạn mình ở bờ A và bờ B sang chơi cùng. Bằng cách dùng thuyền (mỗi lần chở tối đa 2 con) bạn có thể giúp giúp cừu, sói và rắn đến bờ C an toàn được không.

Nhớ xem kỹ điều kiện để các con vật không ăn thịt nhau nhé.

