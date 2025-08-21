Làm sao đòi lại tài sản chồng đã lén mua cho người tình?

Chúng tôi kết hôn từ năm 2016, có một con trai. Thu nhập của vợ chồng tôi đều khá nên tài chính trong gia đình không phải là vấn đề quá áp lực.

Tôi là người quản lý tài chính của gia đình. Hàng tháng chồng vẫn đưa lương cho tôi, song anh vẫn giữ lại một phần để sử dụng.

Cũng vì không quá áp lực về tài chính, hơn nữa tin tưởng anh, nên tôi không quản lý chặt thu nhập của chồng. Tôi biết ngoài lương, anh cũng còn kiếm thêm được những khoản thu nhập khác từ việc đầu tư bên ngoài.

Gần đây, tôi tình cờ phát hiện chồng có quan hệ tình cảm với cô gái khác và thậm chí đã mua một căn hộ cho cô ấy đứng tên.

Tôi tìm hiểu thêm thì được biết căn hộ này anh mua cho cô ấy trong thời kỳ hôn nhân của chúng tôi. Cô ấy đứng tên nhà nhưng nguồn tiền đều do chồng tôi trả. Khi tôi hỏi, chồng nói tiền anh mua nhà cho cô gái ấy là tiền riêng của anh chứ không phải tiền chung của vợ chồng.

Tôi biết chắc nguồn tiền anh mua cho người tình là tiền đáng lẽ mẹ con tôi được hưởng nhưng trên giấy tờ cô ta đứng tên nên không biết làm cách nào để lấy lại?

Xin hỏi, nếu pháp luật công nhận đó là tài sản chung, tôi có quyền yêu cầu tòa án hủy bỏ giao dịch hoặc đưa căn hộ vào khối tài sản chung để chia khi ly hôn không?

Độc giả Nhật Hoa

=>> Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền tư vấn