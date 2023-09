Làm sao để mẹ đơn thân hiểu tình cảm tôi dành cho em

Tôi 41 tuổi, có ba con gái, vợ đã ra đi đột ngột; em là giáo viên, có hai con gái dễ thương, chồng em qua đời vì tai nạn.

Định mệnh cho tôi và em gặp nhau. Chúng tôi cùng chung nhiều sở thích, quan điểm sống, cách ăn nết ngủ..., có thể ngồi bên nhau nói chuyện đến bảy tiếng. Tôi và em đã tỏ tình cùng nhau, hai gia đình cũng gặp mặt rồi. Em hay nói không cảm nhận được nhiều tình yêu từ tôi, mặc dù trong trái tim tôi chỉ có em và tôi cũng có rất nhiều hành động thể hiện tình yêu.

Em thấy tôi cố gắng nhiều vì em. Có thể do em ngầm so sánh tôi với các mối tình từng đi qua hoặc do trái tim em từng tổn thương, thêm nữa em hay xem phim ngôn tình rồi ngầm so sánh phim với mối tình của chúng tôi. Trong quá trình quen tôi, tâm trạng em có vẻ lo lắng vì em nhìn quanh có nhiều người đàn ông ngoại tình. Em hay nghĩ về tương lai, muốn sinh thêm bé trai nữa để chúng tôi có sự gắn kết chắc chắn sau này. Nhiều khi em cũng tâm sự là chưa hiểu nhiều về tôi dù tôi đã công khai hết thu nhập, con cái...

Nói tóm lại, em hay lo về tương lai và không chắc chắc lắm với mối tình này, trong khi tôi nhiều lần khẳng định tình yêu với em. Còn về tài chính, tôi và em đều có nhà riêng, xác định nếu kết hôn sẽ tạm thời ở hai nhà để cho các con đỡ ảnh hưởng. Ngoài lương tương đối tốt, tôi cũng có thêm nguồn thu nhập từ cho thuê dãy nhà trọ, hoàn toàn có thể nuôi thêm một con nữa. Kính mong các bạn tư vấn thêm để tôi có thể bày tỏ tình cảm cho em hiểu.

"Em à, nếu em đọc được bài viết này, anh muốn nói anh yêu em chân thành và mong muốn đi cùng em đến hết cuộc đời này".

Thành Nam

