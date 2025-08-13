Em trả lời mập mờ mỗi khi tôi tỏ tình

Tôi quan tâm em nhiều hơn, chăm sóc, quà cáp cho em nhưng đổi lại, tôi thấy em thờ ơ hơn.

Tôi 30 tuổi, là nhân viên văn phòng ở tỉnh. Năm 2022, tôi biết một cô bé làm chung ngành nhưng ở công ty khác. Lúc đầu chúng tôi hẹn nhau đi ăn uống, em rất vui vẻ, chủ động. Vì lúc ấy tôi chưa thất bại trong làm ăn nên cũng rất tự tin vào bản thân. Có lần tôi gửi cho em một tấm hình rằng tôi thích bạn này kia, em nhắn lại là chưa muốn yêu này nọ. Tôi cũng nhắn tôi chờ được. Chúng tôi vẫn cứ hẹn nhau đi ăn, tâm sự rồi ai về nhà nấy.

Năm 2023, tôi gặp biến cố, mất đi gần như tất cả. Tôi tâm sự chuyện này với em. Em vẫn động viên tôi nhưng mỗi lần tôi đề cập đến chuyện tình cảm, em lại né tránh. Đầu năm nay, sau khi gầy dựng lại được chút ít, tôi quyết định theo đuổi em nghiêm túc. Tôi quan tâm em nhiều hơn, chăm sóc, quà cáp cho em nhưng đổi lại, tôi thấy em thờ ơ hơn.

Nhiều lần tôi cố thoát ra mối quan hệ này, vì tôi thương em thật lòng nhưng em lại không rõ ràng với tôi, không từ chối cũng không đồng ý. Điều đó khiến tôi không biết thế nào. Nhiều lần tôi muốn giải thoát cho bản thân vì stress công việc, stress mất tiền, stress tình cảm. Tôi phải làm sau đây.

Mạnh Trường