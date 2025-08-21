Không còn an toàn khi bên người đàn ông hiện tại

Đôi lúc em cảm nhận mình như người thế thân hoặc là nơi để anh tìm mỗi khi không biết phải làm gì vào lúc trống trải.

Ở bên anh, em nhận được chân thành, được anh đưa đi những vùng đất mà em chưa được đi, ăn những món ăn mới, được sẻ chia những vất vả, những khi đơn độc chỉ có một mình kiếm tiền nuôi con và lo tương lai. Anh phụ em dạy bé và cũng thức tỉnh em phải quan tâm việc học của con nhiều hơn. Nhưng anh ơi, sao cũng có những dối trá và phản bội? Đôi lúc em cảm nhận mình như người thế thân hoặc là nơi để anh tìm mỗi khi không biết phải làm gì vào lúc trống trải hay với cuộc sống thực tại ngoài kia. Thế nhưng, nhờ vậy em thấy cuộc đời này nhiều màu sắc lắm. Em trân quý thời gian đã qua.

Có lẽ cuộc sống của em ngày càng tốt hơn xưa. Nhưng anh à, những tổn thương trong tình cảm, em cũng nhận nhiều, điều đó làm tình yêu thương em dành cho anh không còn nữa. Em không thấy an toàn và yên tâm gửi gắm mình vào anh. Đơn giản, em sợ lại bị tổn thương như những lần trước, cùng một cách. Em không muốn mình cứ quay mãi trong một vòng lặp tổn thương không có điểm dừng, một câu chuyện không hồi kết. Em lớn tuổi rồi, khóc nhiều mau già và bệnh. Giờ em ưu tiên bản thân hơn và thấy yêu mình hơn. Em không chấp nhận một người nào đó làm mình buồn và phiền thêm, dù đó có là anh.

Tạm biệt anh nhé, chúc an yên.

Nguyệt Ánh