Tôi có tiền nhưng bất lực nhìn mẹ già 90 tuổi lủi thủi một mình ở quê

Mỗi lần nhìn mẹ lủi thủi một mình, lòng tôi quặn thắt, nhưng mọi cách tôi đề xuất đều bị mẹ từ chối.

Tôi phải làm sao để tốt nhất cho mẹ, đây là câu hỏi và cũng luôn là nỗi trăn trở bao lâu nay về chữ hiếu với bậc sinh thành. Nói sơ qua về bản thân để các bạn giúp tôi lời khuyên chính xác.

Tôi có chồng và hai con học tiểu học, sống ở thủ đô. Về kinh tế, vợ chồng mở công ty kinh doanh hơn 10 năm, không quá lớn nhưng cũng ổn định. Tôi không phải lo lắng nhiều về tiền bạc nhưng cuộc sống có nhiều nỗi lo khác. Điều tôi băn khoăn nhất là mẹ. Bố tôi mất sớm, mẹ sống cùng các con gần 40 năm nay. Mẹ tôi sống ở quê cùng các anh chị khác (cách Hà Nội một tiếng lái xe). Các anh chị tôi đều lập gia đình, các cháu đã lớn. Có 3 anh và một chị ở gần mẹ, cách mấy trăm mét. Kinh tế các anh chị chỉ đủ ăn, không dư.

Mẹ ngoài 90 tuổi, sức khỏe yếu dần, đặc biệt là đôi tai đã không còn nghe thấy gì, may mắn là mắt vẫn tinh và vẫn đi lại được. Mẹ không hợp tính các anh trai và chị dâu. Điều này tôi hiểu vì khác biệt thế hệ và người già thường khó tính. Mỗi lần tôi về thăm mẹ (tháng từ một đến ba lần vào chủ nhật) mẹ thường kể về các mâu thuẫn trong nhà hoặc chuyện hàng xóm. Mẹ đã già nên rất cô đơn vì bạn bè không còn ai, mỗi chủ nhật thường ngóng con cháu về thăm. Mẹ chỉ mong có người nghe mình nói chuyện. Tôi rất khổ tâm vì muốn đón mẹ về Hà Nội sống nhưng mẹ không chịu, muốn chị gái ở cùng để chăm mẹ nhưng chị gái không đồng ý vì sợ trách nhiệm chăm không tốt.

Mẹ tôi nói nhiều, nói rất to và vang vì mẹ không nghe được nên không biết mình nói to. Giờ tôi muốn thuê người đến ở cùng để chăm mẹ nhưng mẹ không đồng ý, bà sống tiết kiệm từ hồi trẻ nên luôn sợ tốn tiền của con. Tôi không biết nên làm sao để những năm tháng tuổi già của mẹ được vui vẻ, thoải mái. Anh trai chị dâu tôi ở cùng nhà nhưng không ăn cùng vì mẹ hay ăn sớm, ngủ sớm. Đa số mẹ tự nấu ăn nên tôi không yên tâm, sợ mẹ bị bỏng, sợ mẹ ngã. Thế nhưng để chị dâu nấu thì mẹ không đồng ý, hơn nữa chị còn công việc đồng áng, không thể nấu sớm hàng ngày cho mẹ được.

Tôi sẵn sàng chi tiền để mong mẹ sống vui vẻ nhưng thật sự không dễ dàng để có giải pháp tốt nhất cho mẹ. Không biết ai trong số các bạn có hoàn cảnh giống tôi và đã giải quyết vấn đề này như thế nào, xin cho tôi vài giải pháp. Chân thành cảm ơn.

Quỳnh Ngân