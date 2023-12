Làm sao có thu nhập để vợ con không khổ

Tôi sinh 1987, kĩ sư xây dựng, hay phải đi công trường; vợ làm điều dưỡng, rất chu đáo, có hai cô con gái ngoan ngoãn.

Đó là gia đình nhỏ mà tôi rất may mắn mới có được. Hai năm nay tôi đã chuyển công ty đến ba lần, đều do giám đốc không giữ lời, nợ lương, vì thế tôi tự xin nghỉ. Lương tôi dao động 13-15 triệu đồng mỗi tháng, đưa vợ 8-10 triệu đồng, công việc suốt ngày ngoài công trường, tôi cũng không hẳn là đam mê. Vì nhiều lý do nên trước và sau dịch tôi mới đi làm được bốn, năm năm.

Vợ và nhà ngoại muốn tôi nghỉ hẳn, về nhà kiếm gì đó làm. Quê tôi ở khu du lịch nhưng chẳng biết làm gì, thấy mình thật kém cỏi. Gần 40 tuổi rồi, tôi cũng muốn kiếm nhiều tiền như mọi người để gia đình đỡ vất vả. Nội ngoại cách nhau 10 km, vợ chồng lấy nhau gần tám năm, cố xây được nhà ở quê do ông bà nội cho đất, dù có nợ chút.

Hiện tại vợ con ở ngoại. Trước mẹ tôi lên nhà tôi buôn bán và em gái ở, chính vì thế có chút mâu thuẫn giữa vợ và gia đình tôi. Cuộc sống cứ bình thường trôi qua, đôi khi nghĩ lại thấy thật may mắn vì có gia đình luôn quan tâm, nhưng tôi luôn trong trạng thái suy nghĩ, không có định hướng rõ ràng trong công việc. Mong được các bạn chia sẻ.

Hữu Hưng

