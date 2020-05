Làm sao chuyển hộ khẩu cho con khi chồng cũ không đồng ý?

Tôi ly hôn đã 4 năm, hộ khẩu của con vẫn ở nhà chồng cũ. Tôi muốn tách hộ khẩu cho con nhưng anh ấy không đồng ý. (Hồng Hân)

Chồng cũ hiện chặn mọi liên lạc. Suốt thời gian qua, anh ấy và gia đình cũng không chu cấp hay thăm hỏi gì cháu. Tôi phải làm sao để chuyển hộ khẩu cho con?

Luật sư tư vấn

Khi ly hôn, tòa án trao quyền nuôi con thì bạn hoàn toàn có quyền tách và chuyển hộ khẩu của con về hộ khẩu của bạn. Nhà chồng cũ không có quyền giữ khẩu của đứa trẻ.

Do nhà chồng cũ gây khó khăn, chặn mọi liên lạc, việc chuyển hộ khẩu cho con theo mẹ sẽ gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện. Trong trường hợp này bạn có thể làm đơn đề nghị cơ quan công an cấp quận, huyện nơi cư trú của gia đình chồng cũ để trình bày về vấn đề trên, đề nghị cơ quan công an can thiệp để nhà chồng cũ đồng ý cho bạn mượn sổ hộ khẩu.

Căn cứ khoản 8, điều 10 Thông tư 35/2014/TT-BCA, người đứng tên chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình gây khó khăn, không cho những người cùng có tên trong sổ hộ khẩu được sử dụng sổ để giải quyết các công việc theo quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Về thủ tục chuyển khẩu, trước tiên bạn xin cấp giấy chuyển hộ khẩu tại Công an cấp huyện nơi con bạn có hộ khẩu, theo Thông tư 35/2014/TT-BCA.

Hồ sơ gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Trong thời hạn hai ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp giấy chuyển hộ khẩu cho con bạn.

Khi đã có giấy chuyển hộ khẩu, bạn cần đăng ký thường trú cho con tại công an nơi bạn đăng ký thường trú. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; giấy chuyển hộ khẩu; giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp; giấy khai sinh của con bạn (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) và sổ hộ khẩu của bạn.

Luật sư Quách Thành Lực

Công ty Luật TNHH LSX