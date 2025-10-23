Làm sao biết bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi để xử phạt?

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà cho rằng hành vi tiết lộ giới tính thai nhi rất khó bị phát hiện trên thực tế, đồng thời kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề y thay vì chỉ đình chỉ để tăng tính răn đe.

Chiều 23/10, trong phiên thảo luận về dự án Luật Dân số, nhiều đại biểu góp ý nội dung xử lý hành vi tiết lộ giới tính thai nhi. Dự thảo luật quy định người hành nghề y nếu tiết lộ giới tính thai nhi ngoài mục đích chẩn đoán, điều trị bệnh di truyền sẽ bị đình chỉ hành nghề.

Bà Nhị Hà, Phó ban Dân nguyện và Giám sát, nhận định tư tưởng trọng nam khinh nữ tuy đã lạc hậu nhưng vẫn tồn tại. Trên thực tế, trong hoạt động sàng lọc, chẩn đoán trước sinh, nhiều bác sĩ vẫn lén thông báo giới tính thai nhi cho cha mẹ, dẫn tới không ít trường hợp phá thai khi giới tính không như mong muốn. "Hành vi này rất khó bị phát hiện vì bác sĩ có thể dùng ký hiệu hoặc ám hiệu, khiến cơ quan chức năng không có căn cứ xử lý", bà nói và cho rằng đây là hành vi nguy hiểm cần chế tài mạnh.

Cho rằng mức xử lý đình chỉ hành nghề chưa đủ sức răn đe, bà Hà kiến nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề y và không cấp lại trong ít nhất 5 năm đối với người vi phạm, để đảm bảo tính nghiêm minh và phòng ngừa tái phạm.

Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Phó ban Dân nguyện và Giám sát). Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng việc đình chỉ bác sĩ tiết lộ giới tính thai nhi là không khả thi. Ông nhấn mạnh, điều cần cấm là hành vi khuyến khích hoặc thực hiện phá thai chọn giới tính, chứ không phải việc cặp vợ chồng muốn biết con trai hay con gái. "Luật nên quy định khái quát, tập trung xử lý hành vi lựa chọn giới tính thai nhi và các cơ sở y tế tổ chức, hỗ trợ việc này", ông nói.

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP HCM, cũng cảnh báo cần thận trọng với chính sách hỗ trợ sinh sản bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Theo bà, hiện chưa có nghiên cứu toàn diện về sức khỏe và chất lượng dân số của trẻ sinh ra bằng IVF, trong khi nhiều cặp vợ chồng mới cưới một, hai năm đã vội thực hiện kỹ thuật này. Bà đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, đánh giá kỹ để cụ thể hóa chính sách phù hợp.

Theo Bộ Y tế, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam bắt đầu từ năm 2006 và đến nay vẫn duy trì ở mức cao, trung bình 112 bé trai trên 100 bé gái (ngưỡng tự nhiên là 104-106). Nếu không được kiểm soát, Việt Nam có thể dư thừa 2,3 đến 4,3 triệu nam thanh niên vào năm 2050, dẫn đến hệ lụy xã hội nghiêm trọng như bạo lực giới, buôn người, mại dâm và bất ổn xã hội.

Sơn Hà