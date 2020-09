Làm rõ trách nhiệm vụ pate Minh Chay gây ngộ độc

Bộ Y tế đã chuyển hồ sơ sang Bộ Công an đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong vụ pate Minh Chay gây ngộ độc thực phẩm.

Tại cuộc họp báo chiều 4/9, trả lời câu hỏi về vụ pate Minh Chay gây ngộ độc, ông Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Y tế, cho biết theo nghị định 15 quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm, vấn đề này được giao cho ba bộ theo từng lĩnh vực cụ thể. Bộ Y tế quản lý thực phẩm chức năng, nước uống đóng chai, thiên nhiên... Bộ Công Thương phụ trách về lưu thông rượu bia, nước giải khát, tinh dầu thực vật, mứt, bánh kẹo... Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về sản xuất chế biến lưu thông sản phẩm nông nghiệp như ngũ cốc, rau củ quả, thủy sản...

Theo ông Cường, Công ty TNHH hai thành viên Lối sống mới (sản xuất pate Minh Chay) được Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản Hà Nội cấp giấy chứng nhận sản phẩm.

Ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Y tế. Ảnh: Đình Trung

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, thông tin thêm, sau khi xảy ra sự việc ngộ độc thực phẩm pate Minh Chay, Bộ đã giao Phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trực tiếp chỉ đạo, xử lý vụ việc.

"Phòng cảnh sát kinh tế sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá toàn bộ sự việc, nếu đủ căn cứ khởi tố hình sự thì sẽ khởi tố để điều tra. Nếu chưa đủ căn cứ khởi tố thì xử lý tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị theo quy định pháp luật", thiếu tướng Tô Ân Xô nói và nhấn mạnh, cơ quan công an sẽ tập trung làm rõ những sai phạm trong quy trình sản xuất pate Minh Chay (nếu có) như mua nguyên liệu đầu vào, sản xuất, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, hướng dẫn sử dụng.

Đồng thời, Bộ Công an cũng trao đổi với Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) để có kết luận chính thức về nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm cũng như các vi phạm khác (nếu có).

Theo ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Công Thương, sản phẩm này không thuộc quản lý của Bộ, nhưng vì có nhiều cơ quan chức năng liên quan, nên khi xảy ra sự việc, đơn vị đã chỉ đạo Tổng cục quản lý thị trường yêu cầu không lưu hành sản phẩm này trên toàn quốc để người dân tránh sử dụng.

Đồng thời, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã khuyến cáo người tiêu dùng dừng sử dụng sản phẩm này. "Khi nhận được đơn thư khiếu nại của người tiêu dùng chúng tôi sẽ điều tra, xác định trách nhiệm của các bên liên quan", ông Hải cho biết.

Theo Cục An toàn thực phẩm, từ ngày 13/7 đến 18/8 xuất hiện rải rác nhiều tỉnh thành ít nhất 9 người nhập viện do ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay. Các bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, tứ chi yếu cơ, khó nuốt, liệt cơ, khó thở... Hầu hết bệnh nhân diễn tiến nặng phải thở máy, quá trình thở máy dự kiến đến hai tháng.

Thông tin đầu tiên về nghi ngờ ngộ độc pate Minh Chay do vi khuẩn Clostridium botulinum được Bệnh viện Bạch Mai nêu ra ngày 19/8. Sau đó, cơ quan an toàn thực phẩm kiểm tra cơ sở sản xuất pate Minh Chay tại Đông Anh, Hà Nội và ra lệnh đình chỉ sản xuất. Mẫu pate nguyên hộp và pate do bệnh nhân ăn dở đều được gửi xét nghiệm.

Ngày 28/8, Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia và Viện Y tế công cộng TP HCM đều công bố kết quả cho hay các mẫu pate Minh Chay nguyên hộp chứa loại vi khuẩn yếm khí tạo độc tố botulinum - loại độc cực mạnh gây tác động vào đầu dây thần kinh khiến liệt cơ, có thể dẫn đến chết người.

Hoàng Thùy - Viết Tuân