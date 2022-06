Làm rể xứ Nghệ anh nhé

Anh đừng trốn nữa, Hà Nội đang giữa hè, anh có muốn đi ăn chè với em?

Trong ngày Hà Nội không vội được đâu, khi mọi người phải lội, em muốn hỏi phải chăng anh đang trốn tìm với em? Anh ơi đừng trốn nữa, về xứ Nghệ làm rể mẹ em nhé.

Em sinh năm 1994 nhưng mẹ lại bảo em tuổi con gà, khai vậy do đi học muộn thôi. Có lẽ vì vậy, em hội tụ tính tình của hai tuổi này. Hiện em vẫn "độc toàn thân", chưa từng kết hôn, trải qua hai mối tình, gần nhất cách đây ba năm. Quê em 37 xứ Nghệ, non nước hữu tình, ra học và làm việc ở Hà Nội gần tròn mười năm. Một mình tự lập, bươn chải ở thành phố này, hy vọng quãng đường phía trước, anh và em dắt tay nhau đi nha.

Về công việc: Em tự lập, ổn định, là nhân viên văn phòng hành chính ở một tập đoàn bất động sản. Trước em là lễ tân, vì làm ca kíp nên xin chuyển sang khối văn phòng. Mọi người nghĩ lễ tân cao ráo nhưng chiều cao của em chỉ 1,55 m, nặng 46 đến 48 kg thôi.

Nói thêm về ngoại hình: khá ưa nhìn, nụ cười tươi, mái tóc đen ngang lưng, nhưng chắc em thử nhuộm trước tuổi 30 tuổi xem thế nào. Độ xinh đẹp hay xấu tùy lúc em khoác gì lên người theo hoàn cảnh. Đôi khi trông em như bà mẹ mấy đứa, có lúc như cô sinh viên mới học năm thứ ba (đây là mọi người nhận xét nha).

Nhận xét về bản thân:

- Hòa đồng với mọi người, dễ kết bạn nhưng khó thân, hiền lành nhưng tùy lúc thôi, nếu động đến gia đình thì em không hiền.

- Thẳng thắn nên đôi khi mất lòng vài người, em đang sửa, nói khéo hơn hoặc mặc kệ nếu không ảnh hưởng tới mình.

- Chân thành đối xử với mọi người, không phân biệt giàu nghèo hay ngành nghề. Em có thói quen làm từ thiện. Thời sinh viên, em đi tình nguyện, đi làm rồi tham gia một hai nhóm phát quà cho người vô gia cư vào thứ Ba hàng tuần hoặc mùa đông đến. Hàng tháng, nếu không đi được, em thường trích số tiền nhỏ để cho đi, hoặc tổng kết dọn dẹp quần áo để tặng (do từ bé tới giờ em toàn mặc đồ được cho là nhiều). Đợt dịch, giãn cách, khi thấy nhiều tín hiệu SOS ở mạng xã hội, em mua thực phẩm tự đi phát. Mong anh cũng biết yêu thương, sẻ chia và đi cùng em nha.

- Trách nhiệm: Về công việc, luôn đạt hiệu quả cao, tận tâm tận tình (khách hàng hoặc sếp đánh giá), còn em thấy vẫn chưa hiệu quả lắm.

Người ta bảo trước khi giúp người khác, mình phải lo cho gia đình trước nên em đã, đang và sẽ làm tròn nhiệm vụ của con gái, em gái chu đáo, có hiếu trong gia đình.

Kể anh nghe để xem em nói đúng không nha. Bố mẹ không ở với nhau ngay khi em còn bé, mình mẹ nuôi ba anh chị em nên từ khi học tiểu học, em tự lập từ việc nấu nướng, dọn dẹp, lên cấp hai bắt đầu làm thêm, vào đại học cũng vừa học vừa làm. Ra trường, em đi làm kiếm tiền trả nợ, góp tiền cùng anh chị sửa nhà cho mẹ, đưa mẹ đi mổ mắt, đi du lịch thăm bạn bè. Em nhanh nhẹn đấy, vì xin được số điện thoại của bạn mẹ ở Thái Nguyên, rồi từ những năm đại học, có vài lần em lên thăm gia đình cô ấy, nên khi mẹ khỏe, em cứ như thổ địa đưa mẹ đi thôi.

Thủ tục bệnh viện về việc mẹ mổ cũng do em sắp xếp. Nghĩ lại ngày ký mổ mắt cho mẹ, em run lắm, sợ có chuyện gì thì anh chị chửi cho sấp mặt, vì đang yên lành lại chữa thành bệnh. Nhưng vì đợt đó em mới thất tình, công việc không may bị hại và nộp đơn nghỉ, về nhà làm được khá nhiều việc. Đến giờ, mẹ vẫn bảo may mắn ngày ấy em quyết định vậy, dù tình cảm đổ vỡ cũng đau lắm, gần ba năm chia tay rồi, tất cả là kỷ niệm.

Về tâm linh, khi lên cấp hai, anh trai học xa nhà, em bắt đầu phụ mẹ việc thắp hương thờ cúng nên giờ trong cháu chắt, họ hàng, em nhớ được một năm bao nhiêu cái giỗ. Nếu ở nhà, em sẽ lo chu đáo cho ông bà. Tết nhất, mình em về "cân" tất cho mẹ. Nếu mẹ khỏe, chỉ việc cúng thôi, không thì em làm.

Ngoài ra các ngày lễ, từ khi đi học, em hay dành tiền mua gì đó cho người thân, mẹ, anh chị, cháu đều có quà. Con chị gái đi học, em sắp xếp chỗ trọ, tài trợ một khoản. Gia đình chị cũng vất vả nên đỡ được chút nào cho chị thì em đỡ. Em trưởng thành từ những tổn thương chứ không phải theo năm tháng, tổn thương từ gia đình, học đường.

Ưu điểm nhiều thì cũng có yếu điểm như là mít ướt, dễ nóng tính (em đang sửa), nói nhiều, nhạy cảm, nghĩ nhiều, không giỏi kiếm tiền như nhiều chị em.

- Về quan niệm tình cảm: Đơn giản là phải nói chuyện để hiểu, yêu, hợp, cần. Không ai hoàn hảo cả. Em đề cao trách nhiệm và chung thủy, biết chia sẻ. Em là cô gái thực tế. Có thể nhiều người sẽ không thích nhưng cần có kinh tế tốt thì cuộc sống tốt và an yên hơn nhiều. Em không phải cô gái thích người yêu nhiều tiền, lương cao nhưng khi họ "xuống đáy", em biết chia sẻ, cùng nhau cố gắng.

Em xin phép kể thêm để anh hiểu, dù có thể anh không thích nghe chuyện về người cũ. Người yêu cũ của em chia tay cách đây ba năm. Khi đó, lương của anh ấy nhỉnh hơn em chút, ngoại hình bình thường, mọi người và anh ấy đều bảo không đẹp như em. Khi yêu đúng là mọi tiêu chuẩn đều bỏ qua nếu hiểu nhau. Anh ấy tự ti, không giao tiếp tốt, không biết cân đối thu chi, không bứt phá. Rồi một ngày, anh ấy hỏi em rằng nếu anh học ngành khác kiếm nhiều tiền hơn, em có chờ không? Em bảo không, vì biết anh ấy thích công việc hiện tại thế nào nên động viên anh ôn thi sang công ty khác. Sau tất cả, anh ấy thành công. Giờ chắc lương gấp ba em rồi, nhưng lại không đi cùng nhau nữa. Khi yêu, anh ấy mua cho em cái váy, em mua tặng anh ấy cái áo, cho tiền thì em giữ lại đến khi anh ấy cần.

Vậy nên trên đời này, anh không có nghĩa vụ lo lắng hết mọi thứ, em gánh vác được cái gì cùng anh thì gánh.

- Sở thích: Em thích đi du lịch và đi được hơn 20 tỉnh thành trong nước. Nước ngoài chắc năm nay để mở mang, chứ Việt Nam mình hay Nghệ An quê em đẹp lắm. Em đã quảng bá thành công quê hương tới khách hàng ở chỗ công tác cũ đó. Mong anh cũng vậy.

Gần đây, em thích đọc sách, nghiên cứu chút về nhân số học, tâm lý học để có thể góp ý, đưa lời khuyên tới nhiều người khi được nhờ tư vấn hơn; Thích đi làm từ thiện, dù không nhiều tiền nhưng bằng tâm mình là chính; Thích nấu ăn, làm bánh nhưng dạo này hay lười hoặc có thể chưa có lý do. Ngoài ra, em vẫn thích đi xem phim, cà phê, ăn vặt cùng bạn bè. Em thích ăn chè, đôi khi uống trà sữa.

Em còn thích xem bóng đá, hay xem Euro, World Cup, đội nước ngoài thì thích cỗ xe tăng Đức. Ngoài ra, tinh thần yêu nước nên mọi trận Việt Nam đá cả nam lẫn nữ, em đều xem, Seagame vừa rồi là ví dụ. Đi chơi thì đi chứ trên xe em vẫn cổ vũ. Ngoại hạng Anh thì em không xem vì toàn đá tối, chỉ biết tên các đội hay đá top năm và vài cầu thủ nổi tiếng.

Em là cô gái có trái tim nhân hậu và tinh thần cứng rắn; thiếu nhan sắc nhưng có sự lương thiện rạng ngời; không giỏi giang nhưng luôn nỗ lực đến cùng; không có vật chất dư dả nhưng trái tim thừa sự kiên định; không được nhiều người ngưỡng mộ nhưng gia đình luôn yêu thương, có mẹ, anh chị em và các cháu. Em luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của mình để gặp anh. Em tự tin bảo anh rất tốt và em cũng không hề kém cạnh.

- Về dự tính sắp tới: vẫn mong người thân yêu khỏe mạnh, bình an, đưa mẹ đi chơi nhiều hơn bù lại năm dịch. Anh có thời gian, cũng nên quan tâm, để ý tới bố mẹ anh nhiều nhé, không đi chơi cùng thì thỉnh thoảng về mua quà, hỏi thăm sức khỏe các cụ, mua đồ theo sở thích hay đơn giản gọi điện nói chuyện thôi cũng được. Tính thời gian bố mẹ ở trên cuộc đời này, vòng giao tiếp của họ đang thu hẹp lại. Ngoài ra, em còn muốn tìm người đồng hành. Vậy anh đừng trốn em nữa nha. Em tìm anh lâu quá rồi.

Mong anh:

- Chung thủy, trách nhiệm, biết lắng nghe, chia sẻ, bao dung.

- Có đức, có tài, cầu tiến.

- Quê ở Nghệ Tĩnh càng tốt hoặc ở gần khu vực Hà Nội để mình dễ tìm hiểu nhau.

- Anh có nhà, xe càng tốt, vì như thế cuộc sống sau này đỡ lo hơn. Nếu chưa có, mình cùng phấn đấu, vì ở nhà thuê cũng tốt nếu chọn được nơi thuê gần công ty.

- Đặc biệt anh chưa từng kết hôn nha. Người ta hay bảo đàn ông một đời vợ như báu vật nhưng việc em yêu trẻ con, yêu các cháu khác với con của anh. Nói chung còn là duyên số nhưng em mong anh độc thân như em.

- Tuổi lớn hơn em, ngoại hình ưa nhìn như em, cao mập hơn để em có cảm giác được che chở. Vì cho đến giờ, em chưa thấy vai nào vững để dựa vào.

- Anh biết lái xe và không say xe nhé, vì lỡ đi chơi cùng nhau mà say, em phải đi một mình. Trước giờ em toàn đi một mình hoặc với bạn bè.

- Anh biết uống rượu nhé, vì hầu hết công việc hay tiệc tùng, biết nhậu là lợi thế. Em nhậu không tốt nhưng làm được đồ nhậu.

- Biết chơi vài ván bài vui cũng được, để khi hội họp, mình cùng chơi với mọi người, còn không cũng chẳng sao.

Hẹn anh một ngày nắng mai, trời xanh đầy nắng gió, khi đã tích đủ tơ duyên, tình cờ mắt chạm nhau, cả hai trái tim cùng rung một nhịp. Nghĩ thôi đã thấy rộn ràng. Hẹn gặp anh ngày sớm nhất có thể.

Em gặp anh rất muộn, nhưng sẽ ở bên anh thật lâu. Gặp anh một chiều tối, không gian tối, nói yêu anh vào một chiều, không gian dối. Em sẽ đợi anh hết mùa thu nhưng mong mùa đông anh đến, mùa đông anh không đến thì em đợi đến mùa hoa nở (mà mùa nào cũng có hoa nở hết).

Chân thành cảm ơn các độc giả đọc bài dài này của em. Cuối thư, chúc mọi người vạn sự tốt đẹp, bình an.

