Lâm Quang Nhật chia sẻ kinh nghiệm 'sighting' trong bơi biển

Ngày 1/12, giải hai môn phối hợp bơi - chạy DNSE Aquaman Vietnam 2024 sẽ diễn ra tại vùng biển Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Để các VĐV có phần thi bơi hiệu quả, Lâm Quang Nhật - đại sứ của giải chia sẻ về kỹ thuật sighting thông qua kinh nghiệm thi đấu nhiều năm. Anh cho rằng đây là kỹ thuật cơ bản và quan trọng bậc nhất để VĐV tối ưu thành tích.

Hiểu đúng về sighting

Sighting là hành động đưa mắt lên khỏi mặt nước trong lúc bơi để xác định phương hướng. Trong các cuộc thi bơi đường dài hoặc bơi ngoài trời thường không có các vạch đường chỉ dẫn như trong bể. Vì vậy việc thường xuyên nhìn lên kiểm tra phương hướng giúp họ không bị lạc hướng.

Theo Lâm Quang Nhật, sighting là một kỹ năng cơ bản và quan trọng đối với bất kỳ ai tham gia bơi ngoài trời (open water). "Nếu không nhìn định hướng, VĐV có thể đi sai đường, bơi một đoạn dài hơn và mất nhiều thời gian, mất sức. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích", Nhật nhấn mạnh.

VĐV có thể tập sighting ở trong bể. Ảnh: Lâm Quang Nhật

Thời điểm sighting

Mục tiêu của việc này là để nhìn định hướng sao cho bơi thẳng và đúng đường của của ban tổ chức. Vì vậy, nhà vô địch khuyên VĐV nên nhìn với số lần đủ để định hướng được.

Với cá nhân Quang Nhật, khi thi đấu trong điều kiện biển êm, không có dòng chảy, quạt bốn lần tay thì nhìn hướng một lần. Nhưng nếu sóng to, hoặc sóng lăn tăn liên tục, nghi ngờ có dòng chảy, hai lần quạt tay nhìn một lần. Những trường hợp đặc biệt sóng quá to, ngóc đầu lên nhìn nhưng kịp do vướng đỉnh sóng, thì tay tiếp theo bắt buộc ngoi lên nhìn tiếp, cho tới khi nhìn được.

"Không nên rập khuôn học theo công thức là sighting bốn tay mỗi lần hay sáu tay mỗi lần mà phải dựa vào thực tế biển, sóng, dòng chảy ngày hôm đó. Học kỹ năng để ra thi đấu, nhưng tùy điều kiện thực tế để mình áp dụng được chính xác nhất", Nhật khuyên

Cách sighting chính xác

Có một số cách nhìn định hướng như: đang bơi sải, tới lúc sighting chuyển sang bơi ếch, ngóc đầu cao lên để vừa thở vừa nhìn định hướng; người đang bơi ếch, thở kèm sighting; nhô cao đầu nhìn, nghiêng thở khi bơi sải... Lâm Quang Nhật khuyên nếu VĐV cảm thấy thoải mái và ổn với kiểu hiện tại, thì không cần thay đổi.

"Cách sighting hiệu quả nhất là khi bơi sải, nhô cao đầu để nhìn, rồi mới nghiêng thở. Tôi đã áp dụng kiểu bơi này suốt nhiều năm thi đấu triathlon. Gần đây nhất là thiết lập kỉ lục 1 tiếng 58 phút 48 giây tại giải bơi biển Oceanman, cự ly 10km", Nhật nói.

Tuy nhiên, VĐV cũng nên lưu ý biên độ chuyển động, không ngóc đầu lên quá cao để sighting, tránh mất sức. "Khác với tay, chân, nhóm cơ cổ không được tập luyện thường xuyên, nên sẽ dễ mỏi, gây khó chịu. Mục tiêu của sighting là nhìn hướng, nên chỉ cần đôi mắt nhìn được là đủ. Trừ trường hợp sóng quá cao, buộc phải ngóc lên", Nhật nói.

Lâm Quang Nhật thử đường bơi tại DNSE Aquaman Vietnam năm ngoái tại Phan Thiết. Ảnh: Đức Đồng

DNSE Aquaman Vietnam 2024 diễn ra ngày 1/12 tại Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu). Đây là năm thứ hai Lâm Quang Nhật đồng hành cùng các VĐV. Nhật sẽ có mặt ở địa điểm tổ chức giải, tham gia các sự kiện bên lề. Trước đó, nhà vô địch sẽ có loạt bài cung cấp kiến thức chuyên môn, kỹ năng lập luyện và thi đấu hai môn phối hợp Bơi - chạy.

Hiện giải mở đăng ký giai đoạn Early Bird. Cự ly Sprint Aqua (bơi 500m, chạy 5km) có mức giá Bib là 899.000 đồng. Cự ly Half Aqua (bơi 1km, chạy 10km) có mức giá là 1,09 triệu đồng. Giá Bib cự ly Aquaman cá nhân (bơi 2km, chạy 21km) ở mức 1,69 triệu đồng.

Đối với nội dung thi đấu tiếp sức (chỉ dành cho cự ly Aquaman), giá vé là 2,29 triệu đồng. VĐV quan tâm đăng ký tại đây.

