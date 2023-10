Lâm Quang Nhật: 'Bơi biển cần bình tĩnh xử lý tình huống'

Mắc kẹt vào đoàn đông, bị đạp, sóng đánh là những vấn đề phổ biến khi đấu hai môn phối hợp nhưng có cách xử lý nếu biết lường trước tình huống, theo Lâm Quang Nhật.

Nhà vô địch triathlon Lâm Quang Nhật tham gia buổi chia sẻ, tư vấn về cách xử lý các tình huống khi bơi biển, trước thềm DNSE Aquaman Vietnam. Theo Nhật, bơi biển là trải nghiệm thú vị nhưng đầy thử thách với cả VĐV chuyên nghiệp lẫn phong trào. Thi đấu trên biển phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sóng, dòng chảy, thời tiết, số lượng VĐV nên có nhiều tình huống khó lường, ảnh hưởng đến tâm lý và thành tích chung.

Vấn đề phổ biến nhất là VĐV phong trào có tâm lý bơi thật nhanh, cùng nhau ùa về trước tạo thành đoàn đông, mật độ dày đặc. Khi này, không gian dành cho mỗi VĐV hạn hẹp, khó tăng tốc. Khi có sóng, VĐV bơi thường bơi ếch để vượt, vô tình va chạm, đạp vào người bơi sau. "Tình huống này thường xuyên xảy ra làm VĐV hoảng sợ. Điều quan trọng nhất là bình tĩnh, nhanh chóng chỉnh mũ, kính, hít sâu để giữ nhịp tim", Nhật nói.

Nhà vô địch triathlon Lâm Quang Nhật giao lưu cùng VĐV Aquaman sáng 28/10. Ảnh: Hải Anh

Khi kẹt vào đoàn đông, VĐV có thể tách ra bằng cách chậm lại vài nhịp, quan sát không gian trống và di chuyển đến khu vực ít người hơn. Hoặc ngay từ đầu, người bơi cũng có thể tránh bằng cách chọn vị trí xuất phát tách biệt với nhóm, tránh tâm lý lao nhanh về trước, điều chỉnh tốc độ ở mức vừa phải.

Sóng mạnh liên tục cũng khiến nhiều người mới chơi choáng ngợp. Những con sóng vỗ liên tiếp làm VĐV khó thở, sặc nước. Theo nhà vô địch triathlon, đây là điều thường gặp. Tương tự như khi mắc vào đoàn đông, VĐV cần ổn định tâm lý, điều chỉnh nhịp thở, cách lấy hơi, giảm tốc độ.

Dẫu nhiều tình huống khó kiểm soát, Lâm Quang Nhật cho rằng hơn 1.000 VĐV dự DNSE Aquaman Vietnam sáng sớm 29/10 không cần quá lo lắng. Triathlete sinh năm 1997 có buổi bơi thử biển Phan Thiết một ngày trước giải và đánh giá điều kiện thi đấu lý tưởng, kể cả với người mới chơi. Biển tại NovaWorld Phan Thiet có sóng nhưng không mạnh, thời tiết thuận lợi. "Tôi thấy biển này thuộc nhóm hiền hòa nhất trong số những nơi từng bơi trước đây", Nhật nói.

Hơn nữa, điểm cộng của giải là khâu an toàn, an ninh đường bơi. Nhà vô địch ba môn phối hợp quốc gia 2023 nói DNSE Aquaman Vietnam có cự ly bơi thực tế đúng như công bố, không sai lệch. Cano, SUP cứu hộ di chuyển liên tục. Cách vài chục mét sẽ có một SUP. đường phao nổi màu vàng để định hướng, phao tam giác màu xanh lá cây kích thước lướng hơn để đánh dấu điểm chuyển hướng, quay đầu. "Mọi VĐV đều có thể nhìn thấy phao xanh này nên sẽ điều chỉnh được hướng bơi đúng, tránh hiện tượng "mua đường" (bơi lạc) khi thi đấu", anh nhận định.

Một VĐV tham gia bơi thử. Ảnh: Đức Đồng

Quỳnh Giang - VĐV phong trào tham gia mùa đầu tiên, từng nghe nhiều lời nhận xét về biển Phan Thiết có sóng lớn. Tuy nhiên, sau khi tham gia bơi thử, chị có cùng đánh giá với Lâm Quang Nhật. Biển gần như không có quá nhiều thử thách. Ngược lại, khó khăn của VĐV có thể đến từ đường chạy qua nhiều đoạn dốc lên xuống liên tục. Quỳnh Giang lưu ý VĐV không nên nhập cuộc nhanh, phân phối đều sức. "Quan trọng nhất là lắng nghe cơ thể, dừng lại khi quá sức, chuẩn bị kỹ về gel, muối, phụ kiện như kính, mũ, kem chống nắng", Giang chia sẻ.

Quỳnh Giang có xuất phát điểm là runner, sau đó tập thêm bơi lội, đạp xe. Bơi lội, với chị, là bộ môn bổ trợ lý tưởng cho runner khi cải thiện được sức bền, nhịp tim đồng thời giúp cơ bắp phục hồi nhanh hơn. Hiện tại ở Việt Nam chưa có nhiều giải bơi - chạy nên VĐV nhận định DNSE Aquaman Vietnam là cơ hội lý tưởng để làm quen, tích lũy kinh nghiệm.

Á hậu Thủy Tiên và VĐV Quỳnh Giang chia sẻ tại workshop. Ảnh: Hải Anh

Tham gia buổi chia sẻ, Á hậu hoàn vũ Việt Nam 2022 - Huỳnh Phạm Thủy Tiên cho biết được truyền động lực và học được nhiều kinh nghiệm trận mạc khi lắng nghe chia sẻ của những VĐV lâu năm. Thủy Tiên chuẩn bị bước vào nội dung tiếp sức khi cô thi phần chạy trong khi một người bạn chinh phục đường bơi. Trước đây, á hậu nhiều lần tham gia các giải marathon. "Tôi học được rất nhiều về cách chuẩn bị, lắng nghe cơ thể. Mục tiêu là hoàn thành cự ly nên không quá áp lực. Tôi muốn tận hưởng mọi giây phút thi đấu. Vượt qua chính mình đã là thành công", cô chia sẻ.

DNSE Aquaman Vietnam là giải hai môn phối hợp bơi - chạy đầu tiên tại Việt Nam. Năm ngoái giải diễn ra ở Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh. Năm nay, NovaWorld Phan Thiet là điểm đến. Chờ đón 1.500 VĐV là những thử thách ở ba cự ly khác nhau gồm Aquaman (bơi 2km, chạy 21km), Half Aqua (bơi 1km, chạy 10km), Sprint Aqua (bơi 500m, chạy 5km).

Hoài Phương