Lâm Quang Nhật bơi biển 10km dưới 2 tiếng

Nhà vô địch triathlon quốc gia Lâm Quang Nhật về nhất cự ly 10km ở giải bơi biển Oceanman Việt Nam với thành tích ngoài mong đợi.

Quang Nhật từng hai lần vô địch SEA Games nội dung bơi 1.500m. Nhưng đó là câu chuyện của 9 năm trước. Từ năm 2018, anh đã chuyển sang triathlon, dành chủ yếu thời gian để cải thiện hai kỹ năng không phải sở trường là chạy bộ - đạp xe.

Lâm Quang Nhật bất ngờ khi đạt thành tích dưới hai tiếng ở cự ly bơi biển 10km. Ảnh: Oceanman Việt Nam

Tuy nhiên, ở giải Oceanman Việt Nam diễn ra tại Cam Ranh, Khánh Hòa ngày 8/9, Quang Nhật đã về nhất cự ly 10km với thành tích 2 giờ 58 phút 48 giây. Đây là lần thứ hai cựu tuyển thủ bơi Việt Nam thi đấu một giải bơi biển ở cự ly 10km và đã tám năm trôi qua kể từ lần trước (Đại hội thể thao bãi biển Đông Nam Á 2016). Do đó, đạt kết quả dưới hai tiếng nằm ngoài kỳ vọng của anh.

"So với quỹ thời gian và công sức bỏ ra cho môn bơi, tôi nghĩ thành tích này vượt kỳ vọng của bản thân. Trước giải, tôi đánh giá mình có thể vô địch, nhưng thành tích dưới hai tiếng thì có phần bất ngờ", Quang Nhật nói với VnExpress.

VĐV sinh năm 1997 cho rằng kết quả này chứng tỏ tầm quan trọng của việc tinh chỉnh và tối ưu hóa kỹ thuật bơi đường dài mà anh đã thực hiện thời gian qua. Theo Quang Nhật, giải có những đối thủ đáng gờm tham gia, trong đó có các VĐV bơi chuyên nghiệp hoặc những VĐV nước ngoài có thể hình vượt trội, nhưng việc chú trọng cải thiện kỹ thuật nhiều năm đã giúp anh chiến thắng.

"Bơi đường dài, đặc biệt là bơi biển, đòi hỏi những yếu tố khác từ VĐV so với bơi bể. Do đó, nó cũng mang lại những giá trị khác. Môn này giúp VĐV rèn sự chỉn chu trong từng động tác để tiết kiệm sức. Bơi đường dài đòi hỏi tính kiên nhẫn cao và khả năng xử lý tình huống nhanh do VĐV phải lênh đênh hàng giờ, một mình trên biển. Lên chiến lược phân phối sức một cách hợp lý cũng là yếu tố quan trọng trong bơi đường dài", Quang Nhật chia sẻ thêm về bí quyết giúp anh bơi 10km trên biển dưới 2 tiếng.

Về kỹ thuật cá nhân, Quang Nhật cho biết anh chủ yếu sử dụng lực tay bằng cách sử dụng khối động tác kéo - đẩy nước, hạn chế dùng lực chân để tiết kiệm sức. Ngoài ra, tương tự marathon, VĐV sinh năm 1997 đề cao tầm quan trọng của yếu tố dinh dưỡng trong bơi đường dài. Do phải thi đấu trong thời gian dài, VĐV phải tiếp năng lượng trong lúc thi đấu. Với Quang Nhật, nước, muối khoáng, calories và carb là bốn chỉ số chính cần được cung cấp trong quá trình thi đấu.

Ở nội dung 10km nữ tại Oceanman Việt Nam 2024, kình ngư Lê Thị Như Quỳnh giành chiến thắng với thông số 2 giờ 31 phút 3 giây. Hai nội dung nam và nữ cự ly 3km, chiến thắng đều thuộc về các VĐV nước ngoài.

Giải Oceanman Việt Nam năm nay tổ chức ở Cam Ranh, Khánh Hòa, thu hút sự tham gia của 1000 VĐV. Đây là mùa thứ hai giải tổ chức sau năm ngoái.

Quang Huy