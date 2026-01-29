Làm phiên dịch cho tội phạm mạng ở Campuchia lừa tiền người Việt

Nghệ AnLê Minh Dũng bị phạt 15 năm tù vì trong lúc làm việc ở casino đã kiêm vai trò phiên dịch cho công ty lừa đảo tại Campuchia, hưởng lương mỗi tháng 1.000 USD.

Bản án ngày 29/1 của TAND tỉnh Nghệ An tuyên Dũng, 34 tuổi, trú xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Dũng hối hận, xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đã tác động gia đình khắc phục gần 300 triệu đồng cho bị hại, được các nạn nhân có đơn xin giảm án.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm.

Bị cáo Dũng tại tòa. Ảnh: Hùng Lê

Theo cáo trạng, năm 2023, trong quá trình làm việc tại casino ở Campuchia, do muốn có thêm tiền chi tiêu cá nhân, Dũng kiêm thêm công việc quản lý, phiên dịch cho một công ty cho người chuyên giả danh cơ quan nhà nước Việt Nam để gọi điện lừa đảo, lương một tháng 1.000 USD.

Công ty lừa đảo do ông chủ người Đài Loan đứng đầu, tổ chức theo nhiều tầng lớp. Một bộ phận làm nhiệm vụ gọi điện cho bị hại, bộ phận còn lại giả danh cán bộ điều tra, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền.

Trong hệ thống này, hằng ngày Dũng đến công ty vài giờ để kiểm tra hoạt động của nhân viên, ghi nhận tình hình và báo cáo cho ông chủ khi có vấn đề phát sinh.

Cơ quan công tố cáo buộc, dù không trực tiếp liên lạc hay thực hiện hành vi lừa đảo, song Dũng biết rõ tính chất phạm tội của công ty và có hành vi giúp sức tích cực cho ông chủ cùng đồng phạm trong việc chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại trên cả nước. Tổng số tiền Dũng thu lợi bất chính trong vụ án, tính từ tháng 11/2023 đến tháng 1/2024, là hơn 73 triệu đồng.

Đức Hùng