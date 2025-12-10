Lạm phát Trung Quốc lên cao nhất gần 2 năm

Nỗ lực kích cầu của chính phủ Trung Quốc giúp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng tháng thứ 2 liên tiếp.

Ngày 10/12, Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố CPI tháng 11 tăng 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2/2024. Tốc độ này gấp 3 lần tháng 10 và khớp với dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters.

Tuy nhiên, chỉ số giá sản xuất (PPI) - phản ánh giá tại các nhà máy - tiếp tục giảm 2,2%. Đà đi xuống của PPI đã kéo dài sang năm thứ 4, cho thấy các thách thức mà giới chức Trung Quốc phải đối mặt nhằm hồi sinh nhu cầu nội địa khi căng thẳng thương mại kéo dài.

Nhân viên một gian hàng đồ trang trí Giáng sinh tại Nghĩa Ô (Trung Quốc). Ảnh: Reuters

Các nhà kinh tế học cảnh báo sức ép giảm phát tại nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới còn kéo dài sang năm tới. Lạm phát của Trung Quốc mới tăng trở lại từ tháng 10, sau 4 tháng liên tiếp đi xuống. CPI lõi (không tính giá thực phẩm và năng lượng vốn thường xuyên biến động) tăng 1,2% so với năm ngoái. Mức này không đổi so với tháng 10.

Giá nhà giảm và thị trường lao động suy yếu vẫn gây sức ép lên chi tiêu của các hộ gia đình. Giới quan sát kêu gọi chính phủ tung thêm chính sách kích cầu.

Dù vậy, nhờ xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ tăng mạnh, GDP Trung Quốc được dự báo đạt mục tiêu "tăng quanh 5%" năm nay. Thặng dư thương mại của nước này 11 tháng đầu năm vượt 1.000 tỷ USD, cao hơn năm ngoái. Trung Quốc đang chuyển hướng thương mại trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ gia tăng trên toàn cầu.

Trong một cuộc họp đầu năm nay, giới chức Trung Quốc cho biết thúc đẩy nhu cầu nội địa và tái cân bằng nguồn cung là các ưu tiên kinh tế hàng đầu trong năm 2026.

"Dù ủng hộ nới lỏng, quan chức dường như không nghiêng về các chính sách quy mô lớn", Lisheng Wang - nhà kinh tế học tại Goldman Sachs nhận định. Ông cho rằng giới chức Trung Quốc có thể tiếp tục phát biểu về khả năng nới lỏng năm tới, đồng thời tăng cường chính sách bù đắp cho lĩnh vực bất động sản, việc làm.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)