Lạm phát Nhật Bản lên cao nhất 2 năm

Giá thực phẩm tăng khiến lạm phát tháng 4 của Nhật Bản lên cao nhất kể từ đầu năm 2023, củng cố khả năng nước này nâng lãi suất.

Ngày 23/5, chính phủ Nhật Bản công bố số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng lõi (không tính giá đồ tươi sống) của nước này tăng 3,5% trong tháng 4 so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này cao hơn dự báo và cũng là cao nhất kể từ tháng 1/2023.

Nguyên nhân chính khiến lạm phát Nhật Bản tăng tốc là giá thực phẩm tăng 7%. Nhiều doanh nghiệp nước này đã điều chỉnh giá từ tháng 4 - thời điểm bắt đầu năm tài chính mới tại đây. Riêng giá gạo tăng tới 98,6% so với năm ngoái, còn chocolate tăng 31%.

Một phụ nữ đang xem đồ tại cửa hàng ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: Reuters

Marcel Thieliant, Trưởng bộ phận châu Á - Thái Bình Dương tại Capital Economics, nhận định: "Lạm phát vẫn ở mức cao trong tháng 4, bất chấp việc Nhật Bản giảm học phí cấp trung học. Chúng tôi cho rằng BOJ sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 10".

Lạm phát lõi đã vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) hơn 3 năm qua. Việc này củng cố khả năng BOJ tiếp tục nâng lãi suất, bất chấp rủi ro tăng trưởng do tác động từ thuế nhập khẩu của Mỹ.

Nhật Bản chỉ mới chấm dứt chính sách lãi suất âm đầu năm ngoái. Đến nay, lãi suất tham chiếu tại đây mới được nâng lên 0,5% - thấp hơn nhiều so với các nước phát triển khác. Trong cuộc họp chính sách cuối tháng trước, BOJ mạnh tay hạ dự báo tăng trưởng, do lo ngại tác động của thuế nhập khẩu Mỹ lên toàn cầu. GDP nước này quý I giảm 0,2% so với quý trước đó.

Tiêu dùng tại đây cũng vẫn ì ạch do tăng trưởng thu nhập không theo kịp lạm phát. Đây là nguyên nhân chính kéo tụt kinh tế Nhật Bản quý trước.

Dù dữ liệu cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng, một số chuyên gia kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt cuối năm nay, khi đồng yen tăng giá giúp giảm chi phí nhập khẩu. "BOJ vẫn sẽ tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất, nhưng chưa phải bây giờ. Sự bất ổn từ thuế nhập khẩu sẽ khiến ngân hàng trung ương phải trì hoãn. Chúng tôi dự báo đợt tăng lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào đầu năm 2026", Stefan Angrick - nhà phân tích tại Moody’s Analytics nhận định.

Hà Thu (theo Reuters)