Lạm phát Nhật Bản cao nhất 2 năm

Lạm phát Nhật Bản tháng 1 tiếp tục tăng tốc, cao gấp đôi mục tiêu của giới chức, củng cố khả năng nước này tiếp tục nâng lãi suất.

Số liệu giới chức Nhật Bản vừa công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nước này tăng 4% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 1/2023.

CPI lõi (không tính giá thực phẩm) tăng 3,2%. Tốc độ này nhỉnh hơn tháng trước đó (3%) và là cao nhất kể từ tháng 6/2023.

Trong tháng 12/2024, lạm phát Nhật Bản là 3,6%. Đến nay, chỉ số này đã cao hơn mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) 34 tháng liên tiếp.

Một người đàn ông mua cá tại khu chợ ở Tokyo. Ảnh: Reuters

Số liệu mới nhất càng củng cố khả năng BOJ tiếp tục nâng lãi suất. Trong cuộc họp tháng 1, BOJ đã nâng lãi suất ngắn hạn từ 0,25% lên 0,5%. "BOJ nhận thấy sự cần thiết phải điều chỉnh mức độ nới lỏng tiền tệ để tránh yen bị mất giá và ngăn các hoạt động tài chính nóng lên quá mức", báo cáo của cơ quan này cho biết.

Đầu tuần này, Hajime Takata - thành viên hội đồng thống đốc BOJ nhận định cơ quan này cần tăng lãi suất mạnh tay hơn. Ông cho rằng giữ lãi ở mức hiện tại sẽ làm tăng đầu cơ và lạm phát. So với các nước phát triển khác, lãi suất tại Nhật Bản hiện thấp hơn rất nhiều. Mức này tại Mỹ là 4,25-4,5%, trong khi tại châu Âu là 2,75%.

Thống đốc BOJ Kazuo Ueda ngày 21/2 cũng khẳng định cơ quan này sẵn sàng tăng mua trái phiếu chính phủ nếu lợi suất tăng nhanh. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm hôm 20/2 lên cao nhất 15 năm tại 1,447%, do nhà đầu tư kỳ vọng BOJ tăng lãi.

Trước đó, nhiều ngân hàng quốc tế, như Commonwealth Bank of Australia và Bank of America, đã dự báo BOJ tăng lãi suất tham chiếu năm nay. Trong đó, Bank of America kỳ vọng BOJ nâng lãi vào tháng 6 và 12.

Số liệu lạm phát được công bố trong bối cảnh GDP Nhật Bản quý IV/2024 tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước đó, vượt dự báo của giới phân tích, nhờ tiêu dùng và đầu tư sôi động. Tuy nhiên, tăng trưởng cả năm chỉ là 0,1% - chậm hơn rất nhiều so với mức 1,5% của năm 2023.

Hà Thu (theo Reuters, CNBC)