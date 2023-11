Lạm phát Mỹ tiếp tục hạ nhiệt

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 10 tăng chậm lại, dấy lên kỳ vọng áp lực giá với nền kinh tế đã giảm bớt.

Số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 14/11 cho thấy CPI của Mỹ tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này giảm so với 3,7% tháng 9 và chậm hơn dự báo của các nhà kinh tế học. Còn so với tháng trước đó, CPI không tăng.

Nếu loại bỏ giá lương thực và nhiên liệu thường xuyên biến động, lạm phát lõi của Mỹ tăng 4% so với tháng trước đó. Mức này cũng thấp hơn dự báo và là thấp nhất 2 năm, dù vẫn trên mục tiêu 2% của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Lạm phát (nét liền) và lạm phát lõi (nét đứt) của Mỹ qua từng tháng. Đồ thị: CNBC

Sau khi số liệu này được công bố, giá vàng thế giới giao ngay tăng tới 21 USD, lên 1.970 USD chỉ trong hai giờ. Thị trường chứng khoán Mỹ cũng tăng tốc. Chỉ số DJIA, S&P 500 và Nasdaq Composite đều tăng hơn 1%.

Tin tức này cũng khiến nhà đầu tư loại bỏ hoàn toàn khả năng Fed nâng lãi suất lần nữa. "Fed có thể sẽ chấm dứt quá trình thắt chặt tại đây, khi lạm phát tiếp tục chậm lại", Bryce Doty - Giám đốc Danh mục đầu tư tại Sit Fixed Income Advisors nhận định.

Giá nhiên liệu tại Mỹ giảm 2,5% trong tháng 10 so với tháng trước đó, bù đắp được mức tăng 0,3% với giá lương thực. Chi phí nhà ở tăng 0,3% trong tháng 10. Trong khi đó, giá xe mới và xe cũ đều giảm.

Báo cáo này được công bố trong bối cảnh các thị trường đang theo dõi sát sao động thái của Fed trong cuộc chiến chống lạm phát. Cơ quan này đã nâng lãi 11 lần kể từ tháng 3/2022, khiến lãi suất tăng tổng cộng 5,25%.

Đầu tháng này, Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố số liệu cho thấy thị trường việc làm nước này co lại trong tháng 10. Số việc làm mới được tạo ra chỉ là 150.000, thấp hơn dự báo là 178.000. Đây là dấu hiệu thị trường đã phản ứng với các nỗ lực của Fed nhằm can thiệp vào tình trạng mất cân đối cung cầu - yếu tố góp phần gây ra lạm phát.

Hà Thu (theo CNBC)