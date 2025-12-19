Lạm phát Mỹ hạ nhiệt

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tháng 11 tăng chậm lại, nhưng các gia đình vẫn gặp khó khi giá sản phẩm như thịt bò, điện... tăng.

Số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 18/12 cho thấy CPI tăng 2,7% trong tháng 11 so với cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ này thấp hơn 3% hồi tháng 9 và dự báo của các nhà kinh tế học trong khảo sát của Reuters (3,1%).

So với tháng 9, CPI tăng 0,2%. Báo cáo tháng 10 không được công bố, do giới chức không thể thu thập số liệu trong thời gian chính phủ đóng cửa.

Thông thường, số liệu CPI được thu thập xuyên suốt tháng. Tuy nhiên, số liệu tháng 11 chỉ được nhà chức trách ghi nhận trong nửa cuối tháng, khi các hãng bán lẻ tung ra nhiều chương trình khuyến mãi dịp nghỉ lễ. Các nhà kinh tế học cảnh báo không nên diễn giải quá nhiều với báo cáo thiếu hụt dữ liệu như vậy.

Thịt bò bán trong một gian hàng ở Washington (Mỹ). Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, các quan chức Nhà Trắng đều ca ngợi số liệu này, gọi đây là báo cáo "tốt đến kinh ngạc". Chi phí sinh hoạt tăng vẫn là điểm nóng trong năm 2026, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và đảng Cộng hòa nỗ lực giữ quyền kiểm soát Quốc hội.

Trong tháng 11, giá thịt bò tăng 15,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức đi lên mạnh nhất của mặt hàng này kể từ tháng 6/2020. Thịt bò xay đắt thêm gần 15% - cao nhất hơn 5 năm. Giá cà phê leo thang gần 19%. Dù ông Trump đã rút lại thuế với một số sản phẩm như thịt bò, chuối và cà phê, phải mất một thời gian nữa giá cả mới hạ nhiệt.

Giá điện tháng trước cũng tăng gần 7%, mạnh nhất từ giữa năm 2023. Tuy nhiên, giá trứng lại giảm 13,2%. Giá xăng và ôtô cũng tăng lần lượt 0,9% và 0,6%.

Tuần trước, Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết trước báo giới rằng cơ quan này đánh giá các dữ liệu kinh tế bị trì hoãn "một cách thận trọng, do sự gián đoạn trong quá trình thu thập dữ liệu khi chính phủ đóng cửa".

Các nhà kinh tế học dự báo lạm phát tăng tốc trở lại trong tháng 12, khi các doanh nghiệp chuyển chi phí thuế nhập khẩu xuống người tiêu dùng. Tốc độ tăng trưởng nhanh của trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu điện toán đám mây sẽ kéo nhu cầu điện lên cao.

Hà Thu (theo Reuters)