'Lạm phát' bằng tốt nghiệp loại xuất sắc ở Anh

Trong hai năm dịch bệnh, các đại học Anh bị chỉ trích vì ồ ạt trao "first class" (cử nhân hạng nhất) cho sinh viên, dù thành tích không thuyết phục.

Đầu tháng 5, văn phòng Sinh viên (OfS) công bố một phân tích, cho thấy gần 38% sinh viên đại học Anh được trao "first class" vào năm học 2020-2021, hơn gấp đôi mức 16% của thập kỷ trước. Những năm trước Covid-19, con số này cũng chỉ 29%.

Tuy nhiên, theo OfS, hơn một nửa bằng "first class" không căn cứ vào "các yếu tố có thể thấy được" như điểm học phần, nền tảng xã hội của sinh viên.

Học viện Âm nhạc Hoàng gia bị cáo buộc là đơn vị trao nhiều bằng "first class" không thuyết phục nhất năm ngoái với tỷ lệ 80%. Tức là trong 10 sinh viên xuất sắc, 8 em thiếu các tiêu chí rõ ràng để xét trao "first class". Con số này tại Đại học Bradford là 41%, Queen Mary London (QMUL) 37%.

Anh phân loại bằng cử nhân theo các mức: First class honours (1, hạng nhất, tương tự loại Xuất sắc của Việt Nam), Upper second class (2:1, tương tự loại Giỏi), Lower second class (2:2, loại Khá), Third class (3, loại Trung bình), Ordinary degree (được xét tốt nghiệp, dưới mức này sinh viên không được nhận bằng).

Susan Lapworth, Giám đốc tạm quyền của OfS, cho biết lạm phát điểm số gây hại cho sinh viên và nhà tuyển dụng, đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín bậc giáo dục đại học của Anh.

Michelle Donelan, quan chức phụ trách đại học Anh, cho rằng các trường nên khôi phục tiêu chí và số lượng bằng "first class" trở về mức trước khi Covid-19 xảy ra. "Tăng bằng cấp hàng đầu theo cách không chính đáng khiến chúng bị giảm giá trị. Chúng tôi kỳ vọng OfS góp phần ngăn chặn việc này".

Tuy nhiên, một số nhận định trong nghiên cứu của OfS không được các trường đồng tình. "Chúng tôi cho rằng OfS nên cẩn thận trước quan điểm những sinh viên có điểm đầu vào thấp, thường là những em có hoàn cảnh khó khăn, không thể tốt nghiệp với bằng first class", Steve West, Hiệu phó của UWE Bristol và là chủ tịch của nhóm các đại học Anh, bày tỏ.

Người phát ngôn của Queen Mary London cho biết trường này được xếp top đầu quốc gia về tính linh hoạt xã hội, đồng thời khẳng định kết quả của trường phản ánh trung thực khả năng của sinh viên.

Thanh Hằng (Theo Guardian)