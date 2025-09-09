Làm nải chuối bằng vàng giả để lừa vàng thật

Đà NẵngPhan Văn Đức, 35 tuổi, bị cáo buộc mạ vàng lên nải chuối, nhánh cau bằng đồng rồi dựng chuyện "đào được hũ vàng" để đổi lấy sợi dây chuyền của người khác.

Ngày 9/9, Công an xã Duy Xuyên đã bắt khẩn cấp Phan Văn Đức, ngụ TP HCM, để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Phan Văn Đức (giữa) khi bị bắt. Ảnh: Anh Thành

Theo điều tra, màn kịch lừa đảo được Đức dựng lên vào cuối tháng 8, khi dùng nải chuối và nhánh cau bằng đồng mạ vàng chôn xuống đất, sau đó đào lên và dựng thành câu chuyện mình đào được "kho báu".

Đức gặp người đàn ông 59 tuổi ở xã Duy Xuyên, kể chuyện "đào được hũ vàng", dự định mang vào chùa cúng. Nhưng sau đó anh ta gạ ông đổi sợi dây chuyền vàng 3,2 chỉ để lấy nải chuối, nhánh cau của mình. Đức mang dây chuyền của nạn nhân đi bán được 21 triệu đồng, tiêu xài cá nhân.

Nhận trình báo, Công an xã Duy Xuyên đã bắt Đức, thu hồi tài sản trả lại cho khổ chủ.

Buồng chuối và nhánh cau do Đức ngụy trang, dựng thành câu chuyện đào được "kho báu". Ảnh: Anh Thành

Tương tự, ngày 8/9, Công an TP Huế bắt giữ Nguyễn Khánh Duy, 42 tuổi; Nguyễn Hữu Nhơn, 42 tuổi; Phan Vũ Trường (39 tuổi, cùng trú Tây Ninh) và Phan Văn Đức (35 tuổi, ngụ TP HCM) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tang vật bị thu giữ gồm 12 nải chuối, 10 nhánh cau bằng kim loại màu vàng; 4 xe máy, 6 điện thoại, một nhẫn kim loại và 18,3 triệu đồng tiền mặt.

Nhóm này khai mua nải chuối và nhánh cau bằng kim loại mạ vàng trên TikTok, sau đó bôi đất cát vào, giả làm cổ vật rồi lừa người cao tuổi đổi lấy trang sức vàng. Với thủ đoạn trên, nhóm đã thực hiện nhiều vụ tại Huế, Đà Nẵng và Gia Lai.

Ngọc Trường